Ana Júlia diz que operação policial falsa de Tito Barrichello configura quebra de decoro

A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, dia 25, para denunciar as ilegalidades cometidas pelo deputado Tito Barrichello (União Brasil) ao desencadear uma operação policial falsa na semana passada. Para a deputada, o deputado quebrou o decoro parlamentar e precisa ser punido pela Casa.

“Se isso não é quebra de decoro e não é motivo de Corregedoria, o que será dessa Casa?”, afirmou a deputada.

Na última quinta-feira, dia 21, o deputado desencadeou uma operação policial falsa, transmitida nas redes sociais e em canais de TV. Trata-se de crime de usurpação da função pública, analisa Ana Júlia. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso. A deputada atua para que haja apuração e punição também na Assembleia.

“O comportamento do ‘Batman das Araucárias’ envergonha o parlamento e compromete a moralidade da Casa. A Assembleia e nossa função enquanto deputadas estão sendo desmoralizadas”.

Ana Júlia lembrou que há divisão entre poderes no país e que Tito abriu mão de prerrogativa de delegado ao assumir o cargo de deputado estadual. “Ele fez um juramento nesta Casa e abriu mão de sua função. Ele se colocou como deputado e membro do Poder Legislativo, que tem função de fiscalizar, debater, parlamentar. Assembleia legislativa não é poder executivo. Não é ser delegado e cumprir mandado de prisão nem ir com carro alegórico na casa das pessoas, em um grande teatro. Não é andar armado com fuzil no meio da rua, o que foge, inclusive, do seu porte”.

A parlamentar ainda desconstruiu a narrativa apresentada pelo deputado de que se tratava de um caso de flagrante. “Que flagrante é esse que dá tempo de chamar a televisão, entrar ao vivo, mas não dá tempo de chamar a polícia? Que flagrante é esse que não dá tempo de ligar para o delegado responsável, mas que tem hora marcada para entrar no ar, com televisão, com microfone, com entrada ao vivo com o seu assessor com distintivo de policial, quando é licenciado?”.

Ela ainda lembrou outros fatos recentes que contribuem para a desmoralização da casa, como deputados que sobem na tribuna par disparar fake news e o escândalo de corrupção envolvendo a presidência da Casa.