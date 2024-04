Anibelli se inspira em Colégio da Ilha Rasa em projeto contra a evasão escolar

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) apresentou, no dia 8 de abril, o Projeto de Lei n° 199/2024 que institui no Paraná a Semana Estadual de Mobilização e Incentivo à Frequência e Combate à Evasão Escolar.

“O projeto foi inspirado em uma ação do Colégio Estadual do Campo Ilha Rasa, de Guaraqueçaba, através de uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, entre os dias 8 e 12 de abril”, afirma o deputado. No CEC Ilha Rasa, a “Semana D – Frequência Escolar” conta com diversas atividades extracurriculares que mobilizam os alunos, como os campeonatos de xadrez, de matemática e vôlei. Também foram realizadas ações de “conscientização sobre os valores humanos”, concurso de fotografia entre outras atividades,

No colégio, o projeto e a lembrança de Anibelli foram comemorados: “O projeto de lei 199/2024, que estabelece a Semana Estadual de Mobilização e Incentivo à Frequência Escolar e ao Combate à Evasão Escolar, é um marco significativo em nossa luta coletiva pela garantia do direito à educação de qualidade para todos”, destaca a página do Facebook do CEC Ilha Rasa. “Através dessa iniciativa, o deputado Anibelli Neto demonstrou um comprometimento genuíno com o bem-estar e o futuro de nossos jovens, reconhecendo a importância crucial da frequência regular às aulas para o sucesso acadêmico e pessoal de cada estudante. O impacto positivo que o projeto de lei 199/2024 terá em nossas escolas não pode ser subestimado”, comenta.

“Além disso, o projeto de lei reflete o compromisso do deputado Anibelli Neto com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde cada criança e adolescente tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial através da educação. Seu trabalho incansável em prol da causa educacional é verdadeiramente louvável e inspirador, e estamos profundamente gratos por sua parceria e apoio contínuo”, comenta a página do colégio.

Morretes Capital do Maracujá – Outro projeto de lei de Anibelli Neto relacionado ao Litoral passou por votação no plenário nesta semana. O Projeto de Lei nº 1.052/2023 concede o título de Capital Estadual do Maracujá ao município de Morretes e foi aprovado nas sessões de segunda (8) e terça-feira (9) e segue para sanção do governador.