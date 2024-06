Aniversário de Matinhos tem Paralamas do Sucesso nesta terça

Foto: Divulgação

As comemorações dos 57 anos de Matinhos trazem uma das principais bandas do país ao Litoral do Paraná. Os Paralamas do Sucesso sobem no palco às 23h desta terça-feira e estendem o show até depois da meia noite, marcando o aniversário da cidade, dia 12 de junho.

O show e todas as atrações são gratuitos e nem é preciso retirar pulseiras. Como em todos os dias, a festa inicia com circo e artistas locais. As apresentação são no amplo espaço ao lado da rotatória da av. Curitiba.

Nesta terça, a partir das 16h, o Palco Sunset tem Zaballa, Punch Drunk, Rafael Real, Dulci Lopes, Banda Mahara, Projeto Magara e Banda Labrisa. Às 18h e 20h acontecem as apresentações do circo.

As festividades do aniversário de Matinhos iniciaram no sábado (8) e vão até o próximo domingo (16). Na quarta-feira (12), a programação começa às 8h, com desfile cívico Às 11h30 será servido o bolo de 57 metros, um para cada ano da cdade.

Para proporcionar conforto e segurança para o público, a Prefeitura de Matinhos estabeleceu algumas regras que devem ser seguidas.

Permitido

Cadeiras de praia fora do pavilhão • Cooler de gelo sem itens de vidro somente fora do pavilhão

Garrafas de plástico para hidratação • Alimentos

Proibido