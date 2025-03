Antonina e Matinhos recebem as apresentações gratuitas do “AMMA Circo Show”

Fotos: Tiago Barros

As cidades de Antonina e Matinhos recebem nesta quinta e sábado apresentações gratuitas do espetáculo “AMMA Circo Show”, da Cia. AMMA, de Londrina.

A peça faz parte do projeto “Furebo e Pinduca pelo Paraná”, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo – Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, que busca democratizar o acesso à cultura por meio da gratuidade da arte.

No espetáculo, os personagens Furebo e Pinduca estão prestes a se apresentar para o público. Porém, um deles anunciou que seria um show de circo, enquanto outro acredita que a arte circense não seria para eles.

Em meio às mágicas atrapalhadas, acrobacias com bambolê e números clássicos, Furebo e Pinduca descobrem a importância de ser livre por ser quem eles realmente são.

“O espetáculo traz uma importante reflexão sobre sua verdadeira identidade e o que os outros esperam de você. Será que o show vai sair como o esperado? Será que vai ser melhor?”, comentam os artistas Adalberto Perei-ra e André Demarchi , fundadores da Cia. AMMA.

Desde sua estreia em 2021, o “AMMA Circo Show” passou por constantes reinvenções, refletindo o espírito inquieto e lúdico da companhia, que nasceu do desejo de explorar o riso em suas múltiplas formas, com pesquisa e criação dentro da palhaçaria e da arte drag, buscando unir o cômico à potência da transformação.

Além das apresentações, o projeto “Furebo e Pinduca pelo Paraná” ainda promove o workshop “Tem um Cortejo Lá na Escola” , voltado para estudantes do ensino fundamental da rede pública. Depois de Antonina, a iniciativa passa por Matinhos.

Horários das apresentações

Nesta quinta-feira (27), às 17h, o público de Antonina poderá conferir a apresentação de “Furebo e Pinduca pelo Paraná ”, na Praça Bino (R. Egberto de Leão, 175 – 1) – Em caso de chuva, a apresentação será abrangente para o ginásio da Escola Municipal Prof. Gil Feres.

Em Matinhos , a apresentação ocorre no sábado (29), às 17h, no Calçadão Central de Matinhos (Av. Albano Müller, 90 -130).

Escolas

O projeto ainda promove apresentações exclusivas para os estudantes da Escola Municipal Prof. Gil Feres, em Antonina, e da Escola Municipal Elias Abrahão (Av. Paranaguá, snº), no balneário Curraes, em Matinhos. Os estudantes também irão conferir o workshop “Tem Um Cortejo Lá na Escola”.