Antonina recebe evento de preparação para o Caminho de Santiago

Vale do Gigante | foto: João José da Silva / Viaje Paraná

O Vale do Gigante, um dos cenários naturais mais emblemáticos de Antonina, foi escolhido para sediar um evento promovido pelo grupo Curitigrinos, associação de curitibanos que já percorreram ou pretendem percorrer o tradicional Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

Marcado para o mês de julho, o encontro tem como proposta proporcionar aos participantes uma experiência de imersão em trilhas e paisagens semelhantes às encontradas na rota europeia, oferecendo uma preparação física e espiritual aos futuros peregrinos.

A atividade iniciática contará com caminhadas guiadas em trechos previamente definidos, com foco na vivência cultural e no contato com a natureza, respeitando os princípios de sustentabilidade e segurança.

O percurso foi definido a partir de um levantamento técnico realizado pelo guia de turismo Diego Silva, representante da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Antonina. A parceria com a prefeitura garantiu o suporte logístico e a escolha de um trajeto que destaca as belezas naturais e a infraestrutura da região. (Fonte: Prefeitura de Antonina)

Quem são os Curitigrinos

O grupo Curitigrinos foi criado por um grupo de pessoas que fizeram o Caminho de Santiago e sentiram necessidade de continuar com as caminhadas no seu retorno. A primeira caminhada aconteceu em 19 de setembro de 2004 com 11 pessoas entre os parques de Curitiba.

Esse grupo cresceu e em 2012 se transformou em associação sem fins lucrativos e legalmente constituída. A equipe é formada por voluntários e o principal objetivo é orientar peregrinos e organizar caminhadas para valorizar a amizade, compreender a natureza, descobrir a simplicidade com conhecimento, diversão e boa comida.

O Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação que se estende por toda a Península Ibérica, até a cidade de Santiago de Compostela, no extremo norte da Espanha. Segundo a tradição, nessa cidade espanhola estão os restos mortais de Tiago, o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus Cristo a ser martirizado, e, por isso, há mais de 1200 anos os cristãos do mundo todo começaram a percorrer esse caminho em peregrinação. Hoje pessoas de todos os credos, idades e religiões percorrem este Caminho em busca de auto-conhecimento, espiritualidade, cultura, desapego, simplicidade e amizade.

O evento reforça o potencial turístico de Antonina como destino voltado ao ecoturismo, ao turismo religioso e à prática de atividades ao ar livre, além de promover o município em âmbito nacional entre os entusiastas do Caminho de Santiago. (Fonte: Curitigrinos)