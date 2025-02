Antonina receberá inscrições para Rei e Rainha do Carnaval no Theatro Municipal

A Prefeitura de Antonina vai receber presencialmente as inscrições para Concurso Rei e Rainha do Carnaval 2025 de quem enfrenta dificuldades na inscrição on-line. Os interessados serão recebido no Theatro Municipal, entre os dias 17 e 19 de fevereiro (segunda, terça e quarta), no horário das 16h às 17h.

Os vídeos e fotos necessários para a inscrição podem ser enviados também via WhatsApp para o número (41) 98855-2726.

As inscrições on-line continuam sendo aceitas até o dia 19, no link: https://docs.google.com/forms/…

Praça de Alimentação e ambulantes

A Prefeitura de Antonina também abriu o credenciamento para a Praça de Alimentação que funcionará durante o evento, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2025, na rua Oscar Renaud, ao lado da Praça Coronel Macedo.

Os interessados em participar da festa como vendedores têm três opções: um espaço para food truck (5m x 5m), por uma tenda (3m x 3m) e ambulantes.

As tendas não serão fornecidas pela prefeitura, então cada vendedor deve se organizar e trazer sua própria estrutura, seguindo as normas do edital.

Para os vendedores ambulantes, a regra é clara: eles deverão circular por toda a área do evento, sem ficar parados em um ponto fixo.

Os interessados em participar do credenciamento deverão ler atentamente o edital e protocolar, no período do dia 12 até o dia 18 de fevereiro, o pedido direcionado a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, pessoalmente na Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Antonina ou no Protocolo Online, disponível no endereço:

https://antonina.eloweb.net/protocolo/…

Para mais informações, acesse o edital disponível no Site Oficial da Prefeitura de Antonina:

https://antonina.pr.gov.br/uploads/…

Programação do Carnaval

Antonina sai na frente e divulga a programação do Carnaval 2025. A festa terá cinco dias, de sexta (28) e terça-feira (3). Confira

Sexta 28/2

20h30 – Entrada do Bom Brinquedo

21h00 – Abertura Oficial

21h30 – Boi do Norte

21h50 – Coelho Folião

22h20 – Fanfarra Maluca

22h45 – Início do show da noite

Sábado 1º/3

Dia dos blocos

19h00 – Beco do Mijo

19:25 – Siri Rica

19:50 – Leva Eu

20h30 – Sovaco da cobra

21h10h – Amigos da Pita

21h35 – Dragão

22h15 – Bloco do Galinho

22h35 – Bloco do Boneco

23h15 – Última Hora

0h – Show da noite

Domingo 2/3

Escolas de Samba desfilam na Avenida do Samba

Leões de Ouro

Unidos do Portinho

Escola de Samba do Batel

Filhos da Capela

Segunda 3/3

É o dia das Escandalosas e 8 bandas. Detalhes ainda não foram informados