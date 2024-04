Antonina tem festival “É no Choro que eu vou” neste final de semana

9ª edição homenageia Altamiro Carrilho | fotos: Divulgação

Acontece em Antonina, neste final de semana ,o festival “É no Choro que eu vou”. Em sua 9ª edição, homenageia o centenário de nascimento de um dos maiores flautistas brasileiros de todos os tempos: Altamiro Carrilho (1924-2012).

Por conta disso, a flauta e os instrumentos de sopro serão protagonizados nesse encontro musical que reúne grandes nomes do choro do Paraná e convidados de outros estados.

Durante três dias, de sexta (19) a domingo (21), o público poderá participar de forma intensa de oficinas, rodas de choro e shows em vários pontos da cidade. As atividades são gratuitas ou com ingresso solidário (um quilo de alimento não perecível).

No sábado (20), a programação começa ao meio-dia com a roda de choro feminina com o Regional Roseira no Restaurante Brisa do Mar. Depois, às 17h, acontece na Estação Ferroviária a apresentação do Regional do Azevedo.

Às 19h, o Clube do Choro de Londrina com convidado especial Eduardo Neves (sax e flautas) faz um show no Theatro Municipal. E na sequência, às 21h, o cavaquinista Julião Boêmio convida os amigos e músicos do festival para uma roda de choro na Cantina Casa Verde.

O último dia do festival, domingo (21), começa com o regional É no Choro que eu vou, ao meio-dia, no Restaurante Brisa do Mar. Depois, às 13h30, o Quarteto Paraná Sax se apresenta na Baía Douro Bistrô e Café da Estação Ferroviária.

E para o concerto de encerramento, às 18h, foram programadas duas apresentações no Theatro Municipal: a primeira com os alunos do festival e, em seguida, a apresentação dos músicos de Paranaguá do grupo Choro Caiçara e convidado Everson Moraes (trombone).

O festival também oferece de sexta-feira a domingo três oficinas de choro gratuitas de manhã e à tarde na Sede da Filarmônica Antoninense.

São elas: “Caminhos para Improvisação do Choro”, às 10 horas, com Eduardo Neves, “Interpretação no Choro”, às 10 horas, com Silvério Pontes, e “O Choro na Banda de Música”, às 14 horas, com Everson Moraes.

Festival surgiu em 2015, em Curitiba

O Festival “É no Choro que Eu Vou” surgiu no ano de 2015, com objetivo de divulgar o choro, Patrimônio Cultural do Brasil, pela iniciativa dos músicos curitibanos Clayton Rodrigues, Jonas Lopes, João Luis Rodrigues, Marcela Zanette e do designer gráfico Renato Próspero.

Em 2024 o Festival, que está em sua nona edição, vai acontecer no formato itinerante e segue de Curitiba para as cidades de Antonina, de 19 a 21 de abril, e Morretes, entre 26 e 28 de abril. O evento foi contemplado pelo Edital do PROFICE, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, com incentivo da Copel e da Roto Fermax.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA 19/04

19h Show Regional É no choro que eu vou convida Silvério Pontes (trompete)

Músicos: Clayton Rodrigues (sax tenor, flauta), João Luis Rodrigues (pandeiro), Jonas Lopes (bandolim), Lucas Miranda (cavaquinho), Lucas Melo (violão de 7 cordas), e Luis Rolim (percussão), Marcela Zanette (flautas) e Rodrigo Milek (clarinete)

Local: Theatro Municipal – Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, 266 – Centro

Entrada: 1kg de alimento não perecível

21h Choro à Capela convida Ozéias Costa (trompete)

Músicos: Denise Faria (pandeiro),Gabriel Salgado (saxofone), Laercio Santos (violão de 7 cordas), Paulo Bueno (cavaquinho)

Local: O Benedito

Endereço: Dr. Carlos Gomes da Costa, 192 – Centro

Entrada: gratuita

SÁBADO 20/04

12h Roda de Choro com Regional Roseira

Musicistas: Beatriz Schneider (violão), Dayane Naeser (saxofone), Gisele Fontoura (cavaquinho), Sílvia Rolim (flauta transversal), Thatá Medeiros (pandeiro)

Local: Restaurante Brisa do Mar – Rua Antônio Prado, 69- Centro

Entrada: Gratuita

17h Regional do Azevedo

Músicos: Lucas Melo (violão de 7 cordas), Lucas Miranda (cavaquinho) e Mateus Azevedo (pandeiro)

Local: Estação Ferroviária de Antonina – Praça Carlos Cavalcante, nº 80- Centro

Entrada: Gratuita

19h Show Clube do Choro de Londrina convida Eduardo Neves (sax e flautas)

Músicos: Lucas Fiuza (bandolim/cavaquinho), Nycolas Horn (pandeiro)

Cilas Rocha (acordeon) e Osório Perez (violão de 7 cordas)

Local: Theatro Municipal -Dr. Carlos Gomes da Costa, 266 – Centro

Entrada: 1kg de alimento não perecível

21h Roda de Choro com Julião Boêmio (cavaquinho) e convidados

Local: Cantina Casa Verde -Travessa Marinho de Souza, 34 – Centro

Entrada: Gratuita

DOMINGO 21/04

12h Roda de Choro com o Regional É NO CHORO QUE EU VOU

Local: Restaurante Brisa do Mar

Endereço: R. Antônio Prado, 69- Centro

Entrada: Gratuita

13h30 Quarteto Paraná Sax

Músicos: Aloisio de Pádua – Saxofone Barítono, Guilherme Fiore – Saxofone Alto, Dayane Naeser – Saxofone Tenor, Leandro Machado – Saxofone Soprano

Local: Baía Douro Bistrô e Café da Estação Praça Carlos Cavalcanti – Estação Ferroviária, box 1

Entrada: Gratuita

18h Apresentação dos alunos do Festival

19h Show Choro Caiçara e Everson Moraes (trombone)

Músicos: Rafael Palotino (cavaquinho), Renan Mattar Leister (violão 7 cordas), Jairo Fernandes (Clarinete e Saxofone) e André Marques (pandeiro)

Local: Theatro Municipal – Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, 266 – Centro

Entrada: 1kg de alimento não perecível

OFICINAS:

Dias 19, 20 e 21 na Sede da Filarmônica Antoninense – Rua Dr. Bruno 119 – Centro

Inscrição: 1kg de alimento não perecível

10h Oficina Caminhos para Improvisação do Choro

Ministrante Eduardo Neves

10h Oficina Interpretação no Choro

Ministrante Silvério Pontes

14h Oficina O Choro na Banda de Música

Ministrante Everson Moraes