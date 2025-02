Após abertura em Shangri-lá, Festival do Caranguejo prossegue nos restaurantes de Pontal do Paraná

Após abertura em Shangri-lá, Festival do Caranguejo prossegue nos restaurantes de Pontal do Paraná

Clique para ampliar

O 21º Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná teve sua abertura oficial neste domingo (2) na Praça Central do balneário Shangri-lá e continua em 17 restaurantes e lanchonetes da cidade. O evento é organizado pela Prefeitura de Pontal, que promete que promete o “maior festival da história” nesta edição.

O festival surgiu como uma tradição da comunidade de Shangri-lá, hoje envolve todo o município. O evento fortalece a economia local, impulsiona o turismo gastronômico e amplia a diversidade dos pratos oferecidos, indo além das tradicionais receitas de caranguejo. No cardápio dos restaurantes participantes, é possível encontrar hambúrgueres, conchiglione, risoto, pastel, ceviche, lula recheada com carne de caranguejo, entre outras inovações.

Fotos: PMPP

Durante a abertura, o público teve a oportunidade de degustar petiscos à base de caranguejo e conhecer mais sobre os projetos ambientais e sociais presentes no evento. Stands do Projeto Puça, Mar Brasil com o projeto Rebimar, Marmaré, Coalizão da Década dos Oceanos e do Projeto do Couro do Peixe de Pontal do Paraná marcaram presença, trazendo informações e conscientização sobre a preservação marinha.

A programação cultural também foi destaque, com apresentações do grupo de Capoeira Guaiamu, do grupo de dança Cardume Caiçara e uma oficina de Carimbó. Para encerrar o dia de festa, o público curtiu o show musical de Kleber Diaz e Mangalle, além de acompanhar o torneio de futevôlei.

prefeita interina Patrícia Millo Marcomini: “Além da gastronomia”

A prefeita interina Patrícia Millo Marcomini destacou a importância do evento para o município: “O Festival do Caranguejo vai além da valorização da nossa gastronomia. Ele fortalece a economia local, movimenta o turismo e reforça a identidade cultural de Pontal do Paraná.”

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Costa, também ressaltou o impacto positivo do festival: “Estamos vendo um crescimento significativo do turismo gastronômico na região, e o Festival do Caranguejo é um grande exemplo disso. É gratificante ver tantos estabelecimentos inovando e oferecendo pratos diferenciados aos visitantes”. Também participaram da abertura a presidente da Câmara Municipal, vereadora Elinete Rocha, e a representando a Adetur Litoral Alice Dalastra.

Confira a lista de restaurantes participantes e mais informações no site oficial do evento: https://festivalcaranguejopontalpr.com.br/