Após etapa de Ipanema, surf paranaense define campeões de 2024

O matinhense Anuar Chiah, campeão da principal categoria masculina (Open) e também da Sub-16 | foto: FPS

No último final de semana, o balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, foi palco da quarta e última etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador.

No sábado (14), os atletas foram contemplados com ondas de meio metro e algumas séries maiores no início da manhã, além de uma performance de tirar o fôlego com um mar levemente terral entre muitos tubos.

Já no domingo (15), dia da grande final e decisão do ranking de 2024, os atletas foram abençoados com um lindo dia de sol, calor e altas ondas. No início da manhã o mar estava com uma bela formação de meio metro e mais alinhado, proporcionando uma alta performance dos atletas, belas manobras e aéreos, onde os atletas deram um show de surf com a praia lotada.

A última etapa contou com as categorias Open Masculino e Feminino, Master, Grand Master, Universitário, Curitiba, Sub18 masculino, Sub16 masculino e feminino, Sub14 masculino e feminino e Sub12 masculino.

O campeonato foi uma realização da Federação Paranaense de Surf (FPS), Associação de Surf de Ipanema, Associação de Surf de Pontal do Paraná e AsMinaParafina, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e Governo do Estado e patrocinadores privados.

A matinhense Clara Chaves, campeã da principal categoria feminina | foto: rede social

Os campeões do Circuito Paranaense de Surf 2024

Open Masculino: Anuar Chiah

Open Feminino: Clara Chaves

Grand Master: Marcelo Saporski

Master: Marcio da Veiga

Universitário: Mauricio de Paula

Curitiba: Angelo Cominese

Sub18 Masculino: Ryan Coelho

Sub16 Masculino: Anuar Chiah

Sub14 Masculino: Cristopher Lopes

Sub12 Masculino: Alan Purcino

Sub16 Feminino: Duda Azamor

Sub14 Feminino: Rafaela Aoto de Liz

O guaratubano Marcelo Saporski, campeão da Grand Master | foto: rede social

Resultado da 4ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf 2024 – Ipanema

Vídeo: FPS

Open Masculino

1° lugar: Anuar Chiah

2° lugar: Kauã Carvalho

3° lugar: Ryan Coelho

4° lugar: Vicente Moser

Grand Master:

1° lugar: Marcelo Saporski

2° lugar: Jefferson da Veiga

3° lugar: Marcio da Veiga

4° lugar: Gilberto Bongratis

Master:

1° lugar: Mauricio de Paula

2° lugar: Marcelo Saporski

3° lugar: Marcio da Veiga

4° lugar: Elton Jonaites

Universitário:

1° lugar: Mauricio de Paula

2° lugar: Guto Scavazza

3° lugar: Andre Luiz

4° lugar: Ricardo Tavares

Curitiba:

1° lugar: Guto Scavazza

2° lugar: Aderbean Andrade

3° lugar: Ale Schimtz

4° lugar: Marciello Amadei

Sub18 Masculino:

1° lugar: Anuar Chiah

2° lugar: Ryan Coelho

3° lugar: Kauã Carvalho

4° lugar: Cristopher Lopes

Sub16 Masculino:

1° lugar: Anuar Chiah

2° lugar: Ryan Coelho

3° lugar: Kauã Carvalho

4° lugar: Cristopher Lopes

Sub14 Masculino:

1° lugar: Gabriel Chiah

2° lugar: Cristopher Lopes

3° lugar: Davi Marques

4° lugar: Nicolas Gabriel

Sub12 Masculino:

1° lugar: Alan Purcino

2° lugar: Vicenzo Variani

3° lugar: Gabriel da Luz

4° lugar: Leonardo Henrique

Open Feminino:

1° lugar: Gabriely Vasque

2° lugar: Clara Chaves

3° lugar: Isabela Aoto de Liz

4° lugar: Andressa Carvalho

Sub16 Feminino:

1° lugar: Duda Azamor

2° lugar: Isabela Aoto de Liz

3° lugar: Duda Vasque

4° lugar: Rafaela Aoto de Liz

Sub14 Feminino:

1° lugar: Duda Vasque

2° lugar: Rafaela Aoto de Liz

3° lugar: Isabela Oliveira