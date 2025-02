Aprovação vai reagir e Lula vai vencer as eleições de 2026, diz Zeca Dirceu

O deputado Zeca Dirceu disse (PT) neste domingo, 16, que o governo do presidente Lula (PT) tem todas as ferramentas e condições para fazer frente aos números de aprovação da pesquisa divulgada na sexta-feira (14) pelo instituto DataFolha.

“Lula e o governo têm todas as ferramentas nas mãos para reagir, melhorar, cuidar melhor das pessoas, controlar a inflação, reduzir a taxa de juros, disponibilizar mais crédito e principalmente manter o que está dando certo”, disse.

Zeca Dirceu reiterou ainda que em todas as pesquisas de intenção de votos, o presidente Lula continua imbatível em cenários listados em primeiro e segundo turnos. “O Brasil continua crescendo, gerando empregos, reajustando o salário mínimo acima da inflação, retomando e ampliando os programas sociais e os programas de crescimento da economia de apoio à agricultura e de apoio à indústria”.

Aporte de recursos

Em 2024, esses dois setores (agro e indústria), segundo o deputado, tiveram os maiores aportes de recursos do governo federal na história. “O Plano Safra recebeu R$ 508,59 bilhões para o desenvolvimento do agro nacional.O BNDES já aprovou R$ 190 bilhões em mais de 140 mil operações de crédito para a Nova Indústria Brasil. Isso significa que, em dois anos, o BNDES já aprovou 73% dos R$ 259 bilhões previstos nos quatro anos de governo”, disse.

“Na balança comercial, as exportações totalizaram US$ 337 bilhões e as importações somaram US$ 262,5 bilhões. Com isso, o saldo foi um superávit de US$ 74,6 bilhões, o segundo maior da série histórica, atrás apenas do registrado em 2023, diga-se no governo Lula, que foi de US$ 98,9 bilhões”, completou.

Um ano antes

O deputado afirmou que independente de pesquisas, os partidos também não decidem um ano antes da eleição como será a participação e o campo de alianças para 2026. “Lula pode estar com 80% de aprovação ou com 10% de aprovação e nenhum partido vai decidir agora como vai participar da disputa eleitoral”.

“No ano que vem aí sim, claro, quando chegar em junho ou julho, as pesquisas vão influenciar a montagem dos palanques nos estados e as composições uma nova disputa presidencial. Eu tenho muita confiança no presidente Lula, tenho muita confiança no que o governo está fazendo, e sou crítico e defendo algumas mudanças necessárias para responder a essa insatisfação que a população de forma justa coloca nesse momento”, avaliou.

Reeleição

Zeca Dirceu lembrou que o desgaste do terceiro ano alcançou outros governos tanto no plano federal quanto nos estados e nos municípios. “Eu fui prefeito duas vezes em Cruzeiro do Oeste e terminei um ano do meu mandato com quase 80% de rejeição e virei o jogo, e conquistei a reeleição com 70% dos votos. Isto é muito comum na política”, disse.

“Tem outro detalhe muito importante, apesar das dificuldades neste momento nas pesquisas de avaliação. Nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Lula lidera e ganha no segundo turno em todos os cenários e de todos os adversários.Isso tem uma importância muito grande também, apesar das dificuldades que são reais e dos problemas que precisam ser corrigidos”, completou.

Na pesquisa do Datafolha divulgada no último domingo, 10, mais uma vez, como em todos os levantamentos anteriores, o presidente Lula vence disparado tanto nas simulações de primeiro quanto de segundo turno, em qualquer cenário que se monte. A própria Folha de S. Paulo, que divulgou a pesquisa, classifica Lula como “imbatível”.