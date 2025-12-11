Arilson critica iniciativa do governo estadual de assumir sozinho inauguração em Foz do Iguaçu

Obra foi paga com recursos federais. Investimentos desde o início do projeto somam R$ 725 milhões

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Em discurso na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta terça-feira (9), o deputado Arilson Chiorato (PT) criticou o anúncio pelo Governo do Estado de inauguração de obras federais, em Foz do Iguaçu, incluindo a Perimetral Leste, que ainda precisa de vistoria técnica, sem mencionar a participação do Governo Federal. O conjunto de obras, que inclui além da Perimetral Leste, aduanas do Brasil com a Argentina e o Paraguai e a segunda ponte internacional Brasil-Paraguai (Ponte da Integração), entregue em outubro de 2023, corresponde a R$ 727 milhões em investimentos federais.

De acordo com o deputado, a tentativa de antecipação de inauguração da Perimetral Leste, segmento da rodovia federal BR-277, aconteceu após conhecimento da vinda de Lula ao Paraná. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) precisou enviar um ofício barrando a liberação da Perimetral Leste, por falta de vistoria técnica.

A inauguração da obra consta na agenda do presidente da República, que estará em Foz do Iguaçu na próxima semana para reunião com a cúpula de líderes do Mercosul. A reunião do bloco está marcada para o dia 20 de dezembro, sábado, e a inauguração estaria prevista para o dia 19, sexta-feira.

Diante da informação, o Palácio do Iguaçu chegou a disparar convites para autoridades, mas voltou atrás após notificação do DNIT, responsável técnico pela liberação da obra. Os detalhes da situação vieram a público na sessão desta quarta-feira pelo deputado Arilson, que é líder da Oposição na Alep e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), no Paraná.

É a segunda vez em menos de três meses que o parlamentar critica o que considera tentativa de ocultação do crédito de obras construídas com recursos federais. Além disso, segundo o deputado Arilson, autoridades ligadas ao Governo Federal não são convidadas para as cerimônias de entrega.

No caso de Foz do Iguaçu, o investimento federal foi feito através da Itaipu Binacional desde o início do projeto da Perimetral Leste soma R$ 338,5 milhões. O valor atualmente aportado pelo Estado, referente a reajustes contratuais decorrentes do prolongamento da execução, é de cerca de R$ 32 milhões, o equivalente a apenas 9% do valor global do convênio.

Na tribuna da Alep, o deputado Arilson mostrou e leu parte do convite oficial para a inauguração: “O governador Carlos Massa Ratinho Junior. convida para a cerimônia de liberação da Perimetral Leste, conclusão das obras estruturantes da ponte da Integração e da aduana Brasil-Paraguai”.

A OBRA – A Perimetral Leste, que dá acesso direto à Ponte da Integração, tem aproximadamente 15 quilômetros e ligará a BR-277 à nova ponte sobre o Rio Paraná, criando um corredor exclusivo para o transporte de cargas pesadas e reduzindo o tráfego urbano em Foz do Iguaçu.

Além da Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, há outras obras em execução, que tem investimentos do Governo Federal, através da Itaipu Binacional, como a duplicação da Avenida das Cataratas, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu.

Vistoria – O DNIT alerta ainda que as obras ainda precisam passar por nova vistoria técnica. Em vistorias realizadas nos últimos dias, técnicos identificaram problemas como falhas na sinalização horizontal, ausência de sinalização vertical completa e pendências na instalação de dispositivos de segurança como defensas metálicas e barreiras de concreto, requisitos indispensáveis para a liberação do tráfego, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

O DNIT reforçou, no documento, que não liberará a via sem vistoria conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, e lembrou que o órgão responde objetivamente por acidentes decorrentes de falhas na rodovia, o que impede a abertura sem segurança completa.

Fonte: Assessoria Parlamentar