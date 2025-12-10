Correio do Litoral
Guto Silva participa do lançamento da segunda etapa do programa Olho Vivo Paraná

Redação
Governo do Estado amplia videomonitoramento com investimento de R$ 400 milhões e integração de tecnologias de inteligência artificial
Foto: Alex Adam/Secid

O secretario estadual das Cidades, Guto Silva participou nesta quarta-feira (10), no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, ao lado do governador Ratinho Junior, do lançamento da segunda etapa do programa Olho Vivo Paraná.

Com investimento de R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, a iniciativa será ampliada com a integração de tecnologias de inteligência artificial ao sistema estadual de videomonitoramento, em parceria com os municípios, mediante adesão das prefeituras. A tecnologia permitirá reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, facilitando a identificação de suspeitos e a recuperação de carros roubados.

Segundo o secretário, esta é a maior iniciativa do País com uso de câmeras inteligentes. Ele explicou que o modelo adotado pelo Paraná traz uma abordagem tecnológica inédita. “Diferente das chamadas ‘muralhas digitais’, esse sistema é dinâmico: com inteligência artificial, ele rastreia pessoas e objetos, permitindo identificar trajetos de suspeitos e agilizar a ação da polícia”, afirmou.

Guto Silva também reforçou o impacto das ferramentas para o fortalecimento das forças de segurança. “É uma revolução que vai acontecer na segurança pública do Paraná. Se o crime é organizado, nós vamos dar mais condições para que nossas forças policiais e prefeituras possam blindar e cuidar das pessoas de bem do nosso Estado. Não vai ter moleza aqui. O crime nao vai se esconder no Paraná”, declarou.

Plano de expansão
Até o início de 2026, serão instaladas 1.500 novas câmeras inteligentes em regiões estratégicas do Estado. O plano prevê ainda a ampliação para 26.500 câmeras nos próximos anos e a criação de centrais de monitoramento inteligente em diversas regiões do Paraná.

