Asfalto Novo, Vida Nova ultrapassa 500 km de pavimentações no Paraná

Até o momento, 380 municípios têm projetos em diversos status, com valor total que soma R$ R$ 5,8 bilhões. Desses, 154 municípios têm projetos em execução com auxílio da pasta, somando mais de R$ 903 milhões sendo executados atualmente.

Foto: AEN/Secid

O Asfaltômetro, que registra o avanço do programa Asfalto Novo, Vida Nova, da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), registrou, neste começo de março, a ultrapassagem da marca de 500 quilômetros de pavimentação entregues através da iniciativa. São mais de R$ 1,2 bilhão investidos para retirar o pó e a lama do cotidiano da população dos municípios paranaenses.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, afirma que esses números mostram a importância do programa, que avança de forma acelerada para todos os municípios paranaenses. “O Asfalto Novo, Vida Nova é uma revolução que acontece nas cidades para tirar a população do pó e da lama. É o maior pacote de urbanização da América Latina, que leva, além do asfalto novo, a calçada e a iluminação de LED, dando dignidade à população”, diz.

No momento, 32 municípios surgem como 100% pavimentados ou com projetos já apresentados que integralizam essa pavimentação nas áreas urbanas: Serranópolis do Iguaçu, Bela Vista da Caroba, Itaipulândia, Santa Helena, São José das Palmeiras, Maripá, Esperança Nova, Jesuítas, Nova Aurora, Iracema do Oeste, Ubiratã, Juranda, Boa Esperança, Farol, Nova Cantu, Roncador, Arapuã, Quinta do Sol, Bom Sucesso. São Jorge do Ivaí, São Tomé, São Manoel do Paraná, Uniflor, Flórida, Itaguajé, Pitangueiras, Miraselva, Alvorada do Sul, Sertaneja, Nova Santa Bárbara, Jundiaí do Sul e Cambará.

Últimas entregas

Entre as últimas obras concluídas pelo programa, medidas já no ano de 2026, estão Inácio Martins, no Centro-Sul paranaense, com R$ 5,15 milhões, em 11 ruas, entre elas a Rua Nadir Osvaldo Miketen e a Rua Guilherme Mafra; Califórnia, no Norte Central paranaense, que somou R$ 1,27 milhão, como a Rua Itararé e a Travessa Maringá; Lindoeste, no Oeste paranaense, R$ 4,95 milhões em 12 ruas dos bairros Manoel Santana, Cielito Lindo e Alvorada.

Também foram entregues pavimentações em Nova Santa Rosa, no Oeste paranaense, com valor total de R$ 5,12 milhões, em 15 ruas da sede e nos bairros Planalto e Vila Cristal, assim como em Pérola, no Noroeste paranaense, com o total de R$ 3,92 milhões, da Estrada Perimetral, Rua Aldo Toniato e Avenida Costa e Silva.