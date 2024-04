Assembleia aprova projeto de Anibelli que declara Morretes a Capital do Maracujá

Deputado na tribuna da Assembleia | foto: Dálie Ferlberg/Alep

A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, um projeto do deputado estadual Anibelli Neto (MDB) que concede o título de Capital Estadual do Maracujá ao Município de Morretes. O Projeto Lei nº 1052, de 2023, passou por duas votações no plenário e agora aguarda sanção do Poder Executivo.

No mesmo projeto, Anibelli insere a Festa do Maracujá de Morretes no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná. A festa, em sua 8ª edição, vai acontecer neste ano no dia 28 de abril, na Capela Nossa Senhora da Glória, no bairro Sambaqui.

Na justificativa do projeto, Anibelli destaca que Morretes lidera a produção de maracujá no Paraná com 14% do volume estadual, conforme dados da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Em 2022, foram produzidas 2.375 toneladas de maracujá no município, alcançando também a maior produtividade do estado e atingindo um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 11,5 milhões.

“Morretes é o principal produtor paranaense do maracujá e a marca fruto da labuta de seus produtores e incentivo dos gestores e órgãos e entidades estaduais voltados à agricultura, economia e agronegócios credencia o Município à ostentar o honroso título de Capital Estadual do Maracujá”, argumenta.

“Por sua vez, a tradicional Festa do Maracujá de Morretes é um evento que cativa os moradores e visitantes. Realizada anualmente desde 2016, essa celebração única destaca-se pela dedicação dos produtores em celebração pela colheita”.

Conforme o deputado explica, durante a festa, os participantes têm a oportunidade de degustar uma ampla variedade de pratos e bebidas elaborados com maracujá, desde sucos refrescantes até sobremesas incrivelmente saborosas. Além da gastronomia, a Festa do Maracujá oferece apresentações, música ao vivo e atividades para todas as idades.

“É um momento em que a comunidade se une para celebrar não apenas a fruta, mas também a identidade e a hospitalidade de Morretes. Uma experiência inesquecível que destaca a força e dedicação da agricultura litorânea”, conclui.