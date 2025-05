Assembleia realiza audiência pública sobre transporte universitário no Litoral

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, no próximo dia 14, uma quarta-feira, às 18h30, uma audiência pública com o tema “Transporte Universitário no Litoral”, no plenarinho da Casa.

A iniciativa é da deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT), e tem como objetivo debater com estudantes, autoridades públicas e representantes da sociedade civil os desafios enfrentados pelos universitários do litoral paranaense no acesso ao transporte para instituições de ensino.

O Litoral tem uma instituição públicas de ensino superior estadual – Unespar, em Paranaguá – e três federais – UFPR Litoral, em Matinhos; Centro de Estudos do Mar da UFPR e CPP, em Pontal do Paraná, e Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Paranaguá. Há ainda instituições publicas em varias cidades. Todas recebem alunos de municípios vizinhos, que precisam se locomover diariamente. Na UFPR, a linha da “Interpraias” funciona entre Matinhos e Pontal, mas não atende toda a demanda, nem mesmo dos alunos das dias cidades.

A audiência contará com a presença de parlamentares, lideranças regionais e representantes das universidades e prefeituras do litoral. A expectativa é que o encontro sirva como espaço de escuta e articulação de soluções para garantir o direito à educação dos jovens da região.

Audiência Pública “Transporte Universitário no Litoral”

Data: 14 de maio de 2025

Horário: 18h30

Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná – Curitiba

Proposição: Deputada Ana Júlia