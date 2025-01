Associação de Moradores da Praia Mansa de Caiobá cria campanha de reciclagem

Foto: Divulgação

A Associação de Moradores da Praia Mansa de Caiobá (APMCaiobá), em Matinhos, criou a campanha “Separar o lixo é a minha praia!”, que conta com um caminhão para recolhimentos dos resíduos disponibilizado pelo Instituto Água e Terra (IAT) .

A segunda etapa do projeto-piloto começou na quinta-feira (16) e vai implementar mais 30 pontos de coleta na região durante o verão.

A primeira fase, entre os dias 3 e 15 de janeiro, recolheu 4 toneladas de resíduos em 42 locais para coleta seletiva, sendo 36 prédios e seis casas. O material recolhido é encaminhado a Associação de Catadores de Matinhos (Amagem), que faz a separação e o destino correto dos recicláveis.

Como forma de reconhecimento, a organização vai premiar simbolicamente, no dia 4 de fevereiro, os zeladores e caseiros que mais separaram o lixo reciclável de forma correta durante a estação.

O objetivo, explica a diretora administrativa e financeira da APMCaiobá, Carla Mocellin, é promover uma transformação cultural, incentivando a conscientização ambiental e a prática de uma economia circular na região.

“A Associação criou o Comitê de Sustentabilidade para identificar as necessidades e as prioridades do bairro. Com essa campanha, contribuímos para a redução do volume de lixo nos aterros sanitários, incentivamos o reaproveitamento de materiais e ajudamos a preservar os recursos naturais, promovendo uma economia circular que gera emprego e renda”, destaca ela.

Além da separação de resíduos, o movimento conta com a distribuição de materiais educativos, como panfletos, ímãs, cartazes e adesivos e, também, um suporte contínuo aos zeladores e moradores.

Os proprietários que desejam integrar suas casas ao projeto-piloto de coleta seletiva devem preencher o formulário disponível AQUI. Já os síndicos de prédios podem participar por meio deste outro formulário. Com o sucesso, a ação deve ser estendida para o ano todo.

Com informações da AEN