Atletas morrem em acidente na BR-376, em Guaratuba

Foto: PRF

Nove pessoas morreram em um acidente na noite deste domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, após uma carreta container tombar sobre uma van que transportava atletas de uma equipe de remo.

O acidente aconteceu por volta das 21h40, no km 665, sentido Santa Catarina. A van saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a carreta perdeu os freios e colidiu na traseira da van. Com o impacto, a van bateu em outro carro, rodou na rodovia e, em seguida, foi arrastada para fora da pista pela carreta, que tombou sobre ela.

Havia 10 pessoas na van. O único sobrevivente foi o atleta João Milgarejo, de 17 anos, que foi atendido em hospital de Joinville, mas já foi liberado. Os mortos foram Samuel Benites Lopes, 15 anos; Henri Fontoura Guimarães, 15 anos; João Pedro Kerchiner, 17 anos; Helen Belony, 20 anos; Nicole da Cruz, 15 anos; Angel Souto Vidal, 16 anos; Vitor Fernandes Camargo, 17 anos; Oguener Tissot (coordenador), 43 anos; eRicardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos.

O condutor do carro não se feriu. O motorista da carreta, de 30 anos, teve ferimentos leves e também foi levado para o Hospital São José, em Joinville (SC).