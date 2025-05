Baleia-jubarte é filmada a 8 km da costa, em Guaratuba

Uma baleia-jubarte foi avistada em Guaratuba, no início da tarde desta terça-feira (20). Ela estava a uma distância da costa de aproximadamente 8 quilômetros, cerca de 5 milhas.

O registro foi feito por Gustavo Tauchen, proprietário de uma marina, que estava ajudando a resgatar uma embarcação que naufragou.

“Segundo dia tentando retirar o barco do fundo e fomos abençoados por essa baleia”, escreveu Tauchen no Instagram. No vídeo ele agradece “duas bençãos: uma baleia e outra o barco que subiu”.

Baleias-jubarte e baleias francas circulam por essa região entre os meses de maio e outubro. Raramente são vistas mais próximas da costa paranaense do que nesta distância.