Baleia-jubarte juvenil encalha e morre em Pontal do Paraná

Vídeo: Clovis Santos / PMPPR

Uma baleia-jubarte juvenil foi encontrada encalhada na manhã desta quinta-feira (19) no Balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

O animal, com aproximadamente sete metros de comprimento, chegou a ser visto com vida por moradores e pela equipe da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que realiza o monitoramento diário da orla por meio do Projeto de Monitoramento de Praias. Horas depois, no entanto, não resistiu.

A bióloga Camila Domit, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/UFPR), esteve no local e gravou um depoimento para a equipe da Comunicação da Prefeitura de Pontal: “Fazemos o monitoramento das praias todos os dias, e hoje, durante essa rotina, encontramos a baleia. Moradores estavam na área e nos acionaram por diversos contatos da universidade. Quando a equipe chegou, o animal ainda estava vivo, mas bastante debilitado”, contou.

Segundo ela, o estado da baleia indicava sinais graves de desnutrição, além da presença de parasitas, como o ciamídeo (popularmente conhecido como piolho de baleia). “Esse tipo de parasita costuma aparecer quando o animal já não está bem de saúde. Além disso, o corpo apresentava sinais de caquexia, uma magreza extrema que aponta para um longo período de sofrimento”, detalhou Camila.

A baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) é conhecida por migrar anualmente pela costa brasileira, especialmente entre os meses de junho e julho, quando deixa a região Antártica rumo ao litoral do país para reprodução. “Esse período é sazonal. Todos os anos vemos baleias passando por aqui, é natural do ciclo migratório delas”, observou a pesquisadora.

Camila Domit, coordenadora do LEC/UFPR | vídeo Clóvis Santos / PMPPR

De acordo com a equipe da UFPR, a baleia encontrada é um animal jovem, possivelmente em seu segundo ano de vida. A causa exata da morte será investigada por meio de necropsia, a ser realizada após a imobilização do corpo.

O procedimento deve apontar se o filhote sofria por falta de alimento, exposição a contaminantes ou doenças ligadas ao ambiente marinho.

Embora a espécie esteja em processo de recuperação desde o fim da caça comercial no Brasil, encerrada na década de 1990, as jubartes ainda enfrentam desafios para sobreviver, principalmente nos primeiros anos de vida.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, esteve presente no local e comentou sobre a importância do trabalho conjunto com a universidade: “O monitoramento realizado pelo projeto é fundamental para o cuidado das nossas praias. A Prefeitura apoia a Universidade Federal do Paraná e sempre que necessário, seja para ajudar na remoção de animais ou em outras ações, atua junto, cuidando do nosso litoral.” afirma.