Bancada do Paraná pede melhorias em nova licitação na BR-116

Foto: Divulgação

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) participou nesta quarta-feira (19), com a bancada paranaense no Congresso Nacional, de audiência com o ministro Renan Filho (Transportes) em Brasília sobre as obras nas rodovias BRs-116, 101 e 376 nos dois trechos que fazem a ligação do Paraná com São Paulo (Arteris – Regis Bittencourt) e com Santa Catarina (Arteris – Planalto Sul e Arteris – Litoral Sul). “Estamos propondo a otimização dos contratos em uma nova licitação para que a empresa dos atuais contratos permaneça ou para que novas empresas possam se habilitar e tocar as concessões”, disse Zeca Dirceu.

As vantagens e a grande diferença, segundo o deputado, são a inclusão de novas obras como terceiras pistas, vias marginais, viadutos, trincheiras, passarelas, ponto de ônibus, entre outras. “É um conjunto de melhorias que não estavam previstas há 29 anos quando foram firmados os contratos das concessões”, disse.

Zeca Dirceu argumenta que tanto São Paulo como Santa Catarina se tornaram dois grandes centros de consumo de produtos paranaenses e a circulação de veículos e pessoas aumentou muito nos últimos anos, o que aponta para novas intervenções nas rodovias, garantindo mais segurança aos usuários e a agilidade no fluxo de mercadorias.

“Isso ainda vai passar por análise do TCU (Tribunal de Contas da União), depois por um processo de licitação na Bolsa de Valores. É um processo de médio prazo e está começando. Nós vamos, é claro, pela bancada, sugerir as obras que de fato são importantes para dar segurança, melhorar a relação da rodovia com os municípios e para facilitar, principalmente, o transporte de cargas e passageiros. Com as novas obras, os trechos da rodovia que ligam os três estados ganham agilidade, eficiência e segurança”, defende Zeca Dirceu.

Para Zeca Dirceu é importante destacar também que os novos investimentos que vão gerar emprego, renda e vão movimentar a economia do Paraná. “E principalmente facilitar o comércio com Santa Catarina e São Paulo que já é muito grande até pelas exportações e pela produção agrícola”.