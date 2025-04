Em cinco ações, Itaipu investe R$ 295 milhões em 75 cidades do Paraná, aponta Zeca Dirceu

O deputado Zeca Dirceu (PT) destacou nesta segunda-feira (7) que os investimentos realizados pela Itaipu Binacional nos últimos dias ultrapassaram R$ 295 milhões e alcançam mais 75 cidades, o que inclui também recursos para obras e entrega de equipamentos e veículos entidades e apoios aos hospitais filantrópicos e santas casas do Paraná, entre outras ações.

“Desde 2023, os investimentos da Itaipu nas cidades paranaenses passam dos R$ 2 bilhões. Além de sua missão na produção de energia, que barateou a conta de luz, a Itaipu Binacional se tornou uma ferramenta de proteção ao meio ambiente, e um dínamo de programas para desenvolvimento econômico e social e apoio e suporte às cidades do Paraná”, destacou.

Cispar e Catadores

No dia 31 de março, Zeca Dirceu participou em Maringá da entrega de equipamentos de coleta seletiva de recicláveis para 50 municípios do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar). Foram 50 caminhões-baú, 40 esteiras de triagem, 40 empilhadeiras, 52 prensas, 50 balanças; cinco elevadores de fardos, 50 laptops, além de 720 mil sacos de ráfia e cinco mil kits de uniformes, o que inclui luvas, máscaras, botas e outros artefatos de proteção de individual.

O Cispar reúne 96 municípios paranaenses e os investimentos nesta ação passam de R$ 123 milhões. Os recursos são da Itaipu (R$ 118,6 milhões), Parquetec (R$ 830 mil) e a contrapartida do Cispar (R$ 3,6 milhões). “As cidades terão centrais de reciclagens, e vai atender 500 famílias de catadores.

Energia Solar

No mesmo dia em Londrina, Zeca Dirceu acompanhou o ministro Alexandre Padilha (Saúde) e o presidente da Itaipu, Enio Verri, na formalização do convênio com Femipa ( Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná), no valor de R$ 82 milhões, que vai atender 80 hospitais do Paraná.

“Os hospitais vão instalar usinas fotovoltaicas, que utilizam a energia solar, e que com isso vão economizar cerca de R$ 12 milhões anuais na conta de luz, o que vai trazer mais fôlego nas despesas das unidades de saúde e permitir melhorar o atendimento pelo SUS”, apontou Zeca Dirceu.

Santa Casa e Conab

Em Ponta Grossa, a Itaipu Binacional assinou convênio com a Santa de Misericórdia para a reforma da maternidade do hospital. O convênio, com vigência de 24 meses, prevê um investimento de R$ 15,8 milhões. Ainda em Ponta Grossa, mas no dia 26 de março, a Itaipu formalizou convênio com a Companhia Nacional de Abastecimento, no valor de R$ 55,4 milhões, para a reforma e ampliação dos armazéns da Conab em Ponta Grossa, Cambé, Rolândia e Maracaju (MS).

” Nos últimos anos, a Conab fechou 27 unidades e a companhia pretende reformar e modernizar 64 unidades no país inteiro. É a Itaipu cumprindo a missão social em apoio à agricultura familiar, aos pequenos produtores com ações governamentais mais amplas e efetivas”, disse Zeca Dirceu. A previsão de entrega das obras das quatro unidades é para 2027.

Estratégica

Agora em abril, a Itaipu vai apoiar a Amocentro (Associação dos Municípios do Centro do Paraná) no projeto Mais Ideb para melhorar a educação pública em 17 cidades da região, qualificando os professores e na compra de livros para mais de 28 mil estudantes. O investimento é de R$ 22,5 milhões.

“A Itaipu é estratégica para o estímulo à efetivação de políticas públicas nas comunidades locais, melhorando a infraestrutura das cidades, promovendo o desenvolvimento sustentável e, consequentemente, elevando a qualidade de vida da população. A Itaipu está fazendo aquilo que nunca foi feito”, completou Zeca Dirceu.