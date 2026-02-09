Banho à Fantasia reúne 50 mil pessoas no Pré-Carnaval de Paranaguá

Abertura contou com shows nacionais, escolha da Corte Real e o tradicional Banho de Mar à Fantasia, reforçando o caráter familiar, cultural e turístico da festa

No domingo (8), a programação do Pré-Carnaval de Paranaguá teve sequência com o tradicional Banho de Mar à Fantasia, que reuniu 50 mil pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, fazendo a festa e aproveitando a programação proporcionada pela Prefeitura.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, destacou a importância do evento para a população e para a economia local. “A cidade aguardava por isso. Estamos resgatando um evento que chama a atenção dos foliões, movimenta a cidade, atrai turistas, valoriza a cultura e oferece muita diversão. O parnanguara merece ser feliz e estamos trabalhando para fazer o melhor carnaval de todos os tempos”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o caráter familiar da festa e o impacto positivo para o município. “É emocionante ver o grande número de foliões, os blocos, a animação e a cidade cheia. Um evento preparado com carinho, que movimenta o turismo, mantém os hotéis lotados e leva alegria para a população”, disse Fabiana.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto (Juca), lembrou que a programação começou na sexta-feira. “Iniciamos na sexta-feira com a apresentação da Corte Real e tivemos Tchakabum, Reinaldinho e agora o Banho de Mar à Fantasia, atraindo pessoas de várias cidades e movimentando o comércio”, destacou.

O presidente da AESP, Márcio Costa, reforçou o convite para que o público aproveite a programação. “Que todos se divirtam e aproveitem essa festa bonita, preparada com carinho pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela AESP”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Leudomar Nóbrega dos Santos, reforçou que a Guarda Civil Municipal está dando todo o apoio à Polícia Militar mantendo a ordem para que todos possam aproveitar o Carnaval na cidade. “Redobramos a atenção, não tivemos nenhuma ocorrência no pré-Carnaval e durante todo o evento estaremos trabalhando, dando toda a segurança para que as famílias possam aproveitar a festa, esse é um pedido do prefeito Adriano Ramos. Passamos de 50 GCM e contamos com mais de 150 policiais militares realizando o seu trabalho”, destacou o secretário.





Programação do Carnaval de Paranaguá

08/02 (domingo) – 75º Banho de Mar à Fantasia

11h – Concentração na Praça do Guincho

12h – Largada

14h – Show nacional com Jammil e Uma Noites (trio elétrico)

15h30 – Continuidade da folia e Feira da Lua (alimentação)

Local: Praça do Guincho / Rua Júlia da Costa

11/02 (quarta-feira)

19h – Abertura da exposição fotográfica “Entre Memórias e Batucadas”

Local: Estação Ferroviária

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

12/02 (quinta-feira)

14h – Abertura da exposição de artes plásticas carnavalescas

Local: Casa Monsenhor Celso

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

14/02 (sábado) – Carnaval Cultural e Infantil

16h – Folia do Boi de Mamão – Praça do Guincho

17h às 19h – Cortejo até a Praça 29 de Julho

16h às 18h – Bailinho Infantil da Batucadinha

Local: Praça de Eventos

15/02 (domingo) – Desfiles Oficiais

Local: Praça de Eventos

16h – Bailinho Infantil

17h – Mini Bloco Rafael Palotino

20h – Abertura oficial

20h30 à 1h30 – Desfiles das escolas de samba e do bloco Amigos do Samba

16/02 (segunda-feira)

Local: Praça de Eventos

15h – Bloco dos Sujos

18h – Carnaval Praça Viva

17/02 (terça-feira) – Carnailha

16h – Concentração na Praça Cyro Abalem; após o arrastão, o evento segue para o Campo do Itiberê, com o Grito de Carnaval.

17/02 (terça-feira) – Encerramento

Local: Praça de Eventos

17h – Carnaval Praça Viva

20h – Desfile das Campeãs