Bibliopraia: Biblioteca Pública do Paraná promove leitura no Litoral

Parte das ações do Verão Maior Paraná, iniciativa disponibiliza mais de 300 livros para empréstimo, além de diversos títulos para doação, entre livros e gibis

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Quem passa pela Praia de Caiobá, em Matinhos, pode aproveitar para colocar a leitura de férias em dia. Até o dia 2 de fevereiro, a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) promove mais uma edição do projeto Bibliopraia. São mais de 300 livros disponíveis para empréstimo, além de diversos títulos para doação, entre livros e gibis.

Parte das ações do Verão Maior Paraná, o projeto tem como objetivo o incentivo à leitura e a divulgação do trabalho da BPP. Além dos empréstimos e doações, o estande também tem distribuição de marca-páginas, oferece contação de histórias e espaço para leitura voltado às crianças.

Os moradores e turistas podem ficar com os livros emprestados por três dias, com possibilidade de renovar por mais três. As devoluções são feitas no próprio estande do Bibliopraia. Cada visitante também pode levar uma obra entre as disponíveis para doação no espaço, que recebe cerca de 100 visitantes por dia.

A professora Miriam Tulius Bares, que fez seu primeiro empréstimo no estande de Caiobá, aprovou a experiência. “Sou professora há muitos anos e apaixonada por literatura. Fico muito feliz em ver uma iniciativa como essa na praia, é um show. Foi a primeira vez que fiz um empréstimo aqui no Bibliopraia e achei tudo muito tranquilo. É uma experiência ótima, que dá vontade de voltar”, disse.

A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, explica que a Bibliopraia é uma iniciativa que une lazer, educação e cidadania. “Ao integrar a Biblioteca Pública do Paraná à programação do Verão Maior, ampliamos o alcance da leitura e fortalecemos o vínculo das pessoas com os livros, especialmente das crianças e famílias que estão no Litoral neste período”, afirma.

Para o diretor da BPP, Luiz Felipe Leprevost, essa interação tem sido muito interessante, pois mais de mil pessoas já passaram pelo espaço, desde 28 de dezembro, quando foi aberto. “E há um interesse muito grande. O empréstimo é feito sem grandes burocracias, então todo mundo que estiver na praia e tiver interesse tem acesso aos livros”, disse. “As doações de obras acontecem de modo organizado, paulatinamente, mas praticamente todos os dias. E jogos também estão sendo oferecidos na nossa barraquinha, com atividades voltadas para a inclusão de todas as pessoas”, ressalta.

Bibliopraia – Estande da Biblioteca Pública do Paraná no Verão Maior

Terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h

Localização: perto do Sesc, no Condomínio Verão Maior Paraná, em Caiobá – Matinhos

Os empréstimos são gratuitos e não é necessário ter cadastro