Bombeiros promovem identificação e orientam idosos sobre hidratação e uso do protetor solar

Foto: AEN / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a importância de cuidados redobrados com pessoas idosas que frequentam praias e balneários durante o verão no Paraná. O período de altas temperaturas, aliado ao aumento do fluxo de turistas, pode potencializar riscos como desidratação, desorientação, quedas e mal-estar, exigindo atenção especial de familiares e acompanhantes.

Segundo o CBMPR, situações de idosos perdidos são registradas com frequência durante a temporada. Em alguns casos, estão associadas a doenças como Alzheimer e dificuldades de comunicação ou orientação espacial, mas também ocorrem de forma pontual, quando a pessoa se sente insegura ou perde momentaneamente a referência do local.

“As equipes de guarda-vidas e bombeiros militares estão preparadas para prestar apoio imediato nesses casos, acolher o idoso com segurança e realizar o contato com familiares de forma rápida”, explica a capitã Tamires Pereira, do CBMPR.

Durante o verão, fatores como o calor intenso, a diminuição da sensação de sede e o uso de determinados medicamentos tornam os idosos mais vulneráveis à desidratação e à exaustão térmica. Esses quadros podem se manifestar de forma silenciosa, causando confusão mental, tontura, sonolência e até perda de consciência.

Outro ponto de atenção são as quedas e a desorientação, comuns em ambientes com areia quente, desníveis e grande circulação de pessoas. A exposição prolongada ao sol também aumenta o risco de queimaduras, já que a pele do idoso é mais fina e sensível. O uso de protetor solar é imprescindível, assim como chapéu de abas largas, óculos de sol e roupas leves com proteção UV.

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO – Como forma de prevenção, o CBMPR orienta o uso de pulseiras de identificação, recurso amplamente utilizado para crianças, mas que também é fundamental para idosos e para qualquer pessoa que realize caminhadas ou atividades físicas sozinha. As pulseiras facilitam o contato com familiares em casos de mal-estar, desorientação ou dificuldade de retorno.

“O uso de identificação pessoal faz toda a diferença em situações de emergência. Uma pulseira com nome e telefone agiliza o atendimento e dá mais tranquilidade para a família”, reforça a capitã.

O Corpo de Bombeiros também destaca a importância de manter familiares informados sobre o trajeto e o horário previsto de retorno, além de priorizar atividades nos períodos mais amenos do dia. Sempre que possível, o compartilhamento de localização em tempo real, por meio de aplicativo no celular, é uma estratégia adicional de segurança.

ATIVIDADE FÍSICA COM SEGURANÇA – O CBMPR ressalta que a prática de atividades físicas é essencial para a saúde física e mental dos idosos e deve ser incentivada, desde que realizada com responsabilidade, atenção aos limites do corpo e medidas preventivas adequadas.

Em qualquer situação de mal-estar, desorientação ou dificuldade de retorno, a orientação é procurar imediatamente um guarda-vidas ou ligar para o telefone de emergência 193.

Orientações do CBMPR para idosos na praia:

– Mantenha hidratação constante, mesmo sem sensação de sede;

– Evite exposição ao sol entre 10h e 16h, priorizando horários mais amenos;

– Utilize protetor solar, chapéu ou boné, óculos de sol e roupas com proteção UV;

– Prefira alimentação leve, com frutas e alimentos frescos;

– Evite caminhar sozinho em locais movimentados ou desconhecidos;

– Utilize pulseiras ou identificações pessoais com nome e telefone;

– Informe familiares sobre o trajeto e o horário estimado de retorno;

– Em caso de tontura, fraqueza, confusão ou mal-estar, procure ajuda imediatamente.