Bombeiros retomam buscas por avião que teria caído em Morretes

Fotos: Bombeiros / Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram, na manhã desta sexta-feira (2), as buscas por um avião que teria caído na Serra do Mar, em Morretes.

No final da manhã desta quinta-feira (1º), um comerciante da Estrada da Graciosa chamou os bombeiros após ouvir um forte estrondo e ver fumaças de uma suposta queda. Não há, até o momento, registro de qualquer aeronave desaparecida.

Sete bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) e quatro do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), do Litoral, estiveram no ponto indicado, na localidade rural de Engenheiro Lacerda. As buscas duraram até o escurecer.

A região é de difícil acesso pelo relevo acidentado e pela densidade da mata, e ainda estava com visibilidade dificultada pela densa neblina. As condições do tempo na tarde desta quinta impediram até mesmo o sobrevoo de helicóptero, o que poderá ser feito nesta sexta se o tempo permitir.