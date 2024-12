Bombeiros retomam buscas por menino que desapareceu na Praia Grande

Foto: Juliano Martinski / QAP Litoral Notícias

Um menino de 12 anos, morador de Pinhais, está desaparecido desde o início da tarde de ontem, quando entrou no mar no balneário Praia Grande, em Matinhos.

Por volta das 14h15 desta segunda-feira (29), guarda-vidas de um posto próximo visualizaram situação de afogamento em área de entreposto dos postos Praia Grande I e Praia Grande II.

Uma moto aquática, drone e helicóptero participaram das buscas, num total 27 guarda-vidas. As buscas com as equipes no mar ocorreram por cerca de 1h30min desde que a vítima afundou.

As buscas aquáticas permaneceram até o pôr do sol e à noite foi feito patrulhamento por terra. As buscas recomeçam no início desta manhã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino não estava acompanhado de familiares, apenas de amigos da família.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná orienta: procure um local protegido por guarda-vidas e atente-se ao horário de funcionamento dos postos, que é das 8h às 19h. “As crianças devem estar acompanhadas pelos pais e/ou responsáveis e sob constante supervisão”.