Bonde do Forró será a atração principal do Arraiá Caiçara em Pontal do Paraná

Entre os dias 26 e 29, Pontal do Paraná realiza a quarta edição do Arraiá Caiçara, um evento com música, dança, comidas típicas e participação da comunidade escolar.

A principal novidade deste ano é o show da banda nacional Bonde do Forró, que se apresenta na noite do dia 28. A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

O Arraiá Caiçara será realizado no Centro de Eventos do Balneário Marissol e vai reunir moradores e visitantes em quatro dias de atividades culturais e convivência entre diferentes setores da comunidade. Escolas municipais, projetos sociais, comerciantes locais e grupos artísticos integram a programação.

As barracas típicas, organizadas pelas escolas em parceria com as APMFs, vão oferecer alimentos e brincadeiras. Toda a renda obtida será destinada diretamente às unidades de ensino, contribuindo para a aquisição de materiais, equipamentos e a realização de atividades pedagógicas.

Durante o fim de semana, alunos e integrantes de projetos sociais também se apresentarão nos palcos do evento. No domingo, será realizado o tradicional churrasco preparado pela equipe do Santuário São José. A renda será utilizada nas ações desenvolvidas pela paróquia.

O prefeito Rudão Gimenes destaca a importância do evento para o município. “A festa movimenta a economia local, reúne as famílias e valoriza as tradições. É um trabalho em conjunto que faz a diferença para Pontal do Paraná.”

Mais informações sobre horários e atrações serão divulgadas nos próximos dias.