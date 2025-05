Gestantes e mães de bebês têm onibus gratuito em Pontal do Paraná

Por meio do programa Mãe Pontalense, gestantes e mães com bebês de até 6 meses passaram a ter direito à passagem gratuita no transporte coletivo municipal.

Ilustração: Prefeitura de Pontal do Paraná

A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde durante a gestação e pós-parto. “Esse cartão vai ajudar as mães a participarem de consultas, exames e ações do programa Mãe Pontalense, com mais condições de cuidar da saúde, segurança e qualidade durante a gestação e após o nascimento dos filhos”, afirma o prefeito Rudão Gimenes.

Gabriela Dias, gestante de 31 semanas, foi a primeira a emitir o cartão do programa. Ela fez o cadastro na UBS (Unidade Básica de Saúde) de Pontal do Sul e falou da importância da medida: “Foi maravilhoso para ir às consultas. Espero que, assim como me ajudou, também ajude outras mães de Pontal. Vai facilitar bastante a nossa rotina”, contou.

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

O benefício começou a valer nesta segunda-feira (12). Para solicitar, é simples: basta procurar a unidade de saúde mais próxima, preencher um formulário e levá-lo até a Oceânica Sul (serviço de transportes do município) para fazer o cartão que dá direito à gratuidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o benefício poderá alcançar até 300 mulheres em todo o município. A expectativa é garantir que nenhuma gestante ou puérpera fique sem acompanhamento por falta de transporte.

A gratuidade é válida em todo o transporte público municipal e pode ser usada sempre que necessário.