Sanepar anuncia obras e suspensão no abastecimento em Pontal

Foto ilustrativa: Sanepar

A Sanepar informa que programou interligações de redes em Pontal do Paraná para o dia 22 de maio (quinta-feira). Os serviços vão das 9h às 16h e podem afetar parcialmente o abastecimento em imóveis no Mangue Seco e em Pontal do Sul.

A normalização será gradativa e o abastecimento deve estar regularizado por volta das 19h. O serviço podem ter a data de execução modificada por razões climáticas, técnicas ou operacionais.

Em situações como esta, a Sanepar recomenda que se evitem desperdícios de água e que a água tratada seja utilizada para alimentação e higiene.

De acordo com a companhia cada imóvel deve ter uma caixa-d’água com capacidade adequada às necessidades de uso para armazenar ou com pelo menos 500 litros, conforme a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “Com um reservatório domiciliar adequado, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água”, informa a Sanepar.

Atendimento

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia, ou pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115.

Ao entrar em contato, é necessário ter em mãos o número da matrícula.