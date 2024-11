“Bora Empreender com Comida” transforma a realidade de mulheres empreendedoras

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Pontal do Paraná comemora os avanços proporcionados pelo Programa Bora Empreender com Comida, que está transformando a realidade de mulheres empreendedoras no município. Com uma abordagem inovadora e inclusiva, o programa capacita mulheres do ramo alimentício e promove o empreendedorismo como ferramenta de transformação social.

Um dos maiores diferenciais do programa é a formação de multiplicadoras, mulheres da própria comunidade que passaram por capacitações especiais e agora compartilham seus conhecimentos. A última capacitação ocorreu nesta quarta-feira, dia 27 de novembro, reforçando o compromisso contínuo com o empoderamento feminino.

O programa oferece cursos de oito horas, com aulas práticas e presenciais, abordando tanto competências técnicas quanto habilidades socioemocionais, divididos em dois módulos:

• Primeiro curso: “Atitude Empreendedora” e “Organização Financeira”.

• Segundo curso: “Vendas” e “Liderança e Gestão de Tempo”.

Além disso, o programa vai além das capacitações: 30 mulheres foram selecionadas para mentorias individuais e 15 receberam incentivos financeiros de R$ 1.000,00 para impulsionar seus negócios. As mulheres capacitadas também participam de uma feira prática, onde aplicam os conhecimentos adquiridos em um ambiente real de empreendedorismo.

Desde o seu início, em junho de 2024, o programa já capacitou mais de 100 mulheres, e sua continuidade foi garantida até março de 2025.

A vice-prefeita Patricia Millo Marcomini, coordenadora de políticas públicas para mulheres, destacou: “Estamos orgulhosas de ver mulheres locais sendo protagonistas dessa transformação e de acompanhar tantas histórias de superação e sucesso.”

O Bora Empreender com Comida é uma iniciativa realizada com a parceria entre a Ambev, a Secretaria Estadual do Desenvolvimento e Família, Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná e Provopar. O programa não apenas promove a geração de renda, mas também fortalece a autoestima e empodera mulheres, reafirmando o potencial do empreendedorismo para transformar vidas. Valorizando o talento das mulheres locais, a iniciativa demonstra que, juntas, elas podem alcançar voos ainda maiores.