Paranaguá Mobilidade registra mais de 1.200 atendimentos com destaque para intervenções no trânsito e panes veiculares

Iniciativa disponibiliza à população um serviço gratuito de guincho para atendimento de emergências nas vias urbanas do município

Fotos: Wilson Leandro e Divulgação Paranaguá Mobilidade

A Prefeitura de Paranaguá já registrou cerca de 1.200 atendimentos de trânsito através do Programa Paranaguá Mobilidade. Segundo os dados de 2026, o mês de fevereiro se destaca como o período de maior volume, com 340 atendimentos, seguido pelo mês de março, com 303 registros (até o momento). Já em janeiro, houve 73 atendimentos, indicando um crescimento expressivo na procura pelos serviços logo no início desse ano. Além disso, há um levantamento adicional de 517 atendimentos acumulados do ano de 2025 entre setembro a dezembro.

Ocorrências atendidas

Foram 115 sinistros de trânsito (com destaque para colisões laterais e transversais); 284 atendimentos por panes veiculares, principalmente mecânicas (179 casos) e elétricas (68 casos); 834 intervenções na pista, incluindo apoio à sinalização, controle de fluxo, travessia de pedestres e suporte a obras.

Os serviços incluem programas de educação no trânsito, apoios em sinalização e segurança a serviços da prefeitura, apoios em sinalização e segurança a sinistros de trânsito, apoios em sinalização e segurança a obstruções da via por panes, apoios em sinalização e segurança a eventos públicos; remoções de veículos acidentados ou quebrados e gestão de tecnologia com sistemas voltados a mobilidade urbana.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega, destaca o trabalho desenvolvido pela Paranaguá Mobilidade.

“O trabalho desenvolvido reflete o empenho contínuo das nossas equipes em garantir um trânsito mais seguro, organizado e eficiente para toda a população. Os atendimentos demonstram a resposta do município diante das ocorrências do dia a dia”, destaca. “Nosso objetivo é atuar de forma integrada, preventiva e eficiente, promovendo mais segurança e qualidade de vida para todos os parnanguaras”, destaca o secretário.

Remoção de veículos por guincho gratuito

A Prefeitura de Paranaguá disponibiliza à população um serviço gratuito de guincho para atendimento de emergências nas vias urbanas do município. A iniciativa, coordenada pela Paranaguá Mobilidade, tem como objetivo garantir mais segurança viária, agilidade no atendimento e fluidez no trânsito.

Como acionar o serviço de guincho?

O serviço pode ser acionado em qualquer horário do dia ou da noite, pelo telefone da Guarda Civil Municipal, no número (41) 3721-1846.

A equipe atua na remoção de veículos imobilizados, além de realizar a sinalização adequada do local e a desobstrução das vias públicas.

Em casos de acidentes de trânsito, o atendimento também é realizado, desde que não interfira na atuação das autoridades competentes. Quando há vítimas, a remoção do veículo ocorre somente após a liberação das autoridades policiais.

O serviço é voltado exclusivamente para ocorrências dentro do perímetro urbano e não contempla rodovias concedidas. Outro ponto destacado é que o programa funciona de forma independente, sem vínculo com oficinas ou estabelecimentos comerciais privados.

Além da remoção veicular, a Paranaguá Mobilidade desenvolve uma série de ações voltadas à organização do trânsito na cidade, incluindo estudos técnicos, operações de fiscalização, programas de educação no trânsito e apoio em sinalização para obras, eventos públicos e ocorrências diversas.

Avanço na execução e planejamento à mobilidade urbana

De acordo com o coordenador técnico da Paranaguá Mobilidade, o engenheiro Andres Pereira da Silva, o programa representa um avanço estruturante na forma como o município de Paranaguá planeja, executa e gerencia suas ações voltadas à mobilidade urbana.

“Por meio de estudos técnicos qualificados, operações de trânsito estratégicas e programas contínuos de educação no trânsito, o projeto atua diretamente na melhoria da fluidez viária, na redução de conflitos entre modais e no aumento da segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Além disso, o suporte operacional em sinalização e segurança, seja em serviços públicos, eventos, sinistros ou situações emergenciais como panes e obstruções, garante respostas rápidas e eficientes, contribuindo para a organização do espaço urbano”, destaca o engenheiro.

“As ações de remoção de veículos, aliadas à gestão de tecnologia aplicada à mobilidade urbana, promovem maior eficiência na manutenção das condições de tráfego e na tomada de decisão. Dessa forma, o programa consolida-se como um instrumento essencial para a organização urbana, elevando os padrões de segurança, eficiência e qualidade dos serviços prestados à população”, ressalta o coordenador.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti