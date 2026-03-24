Prefeitura de Paranaguá realiza formação para assistente administrativo EAD

Inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (27) no Sine Paranaguá

A Prefeitura de Paranaguá, através da Setrin (Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação), promove um curso gratuito de qualificação profissional: assistente administrativo EAD – com turmas pela manhã e à noite.

As aulas, em parceria com o Sine e o Senai, acontecem uma vez por semana, às quintas no horário matutino; e às segundas, para o horário noturno.

A formação acontece de 6 de abril a 19 de junho, compreendendo 11 semanas e 160 horas/aula.

Os interessados devem procurar a Setrin/Sine, a partir do dia 27 de março (quarta-feira) na Rua José Gomes, 320, no bairro João Gualberto.