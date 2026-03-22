Paranaguá é a 1ª cidade a aderir ao Turismo na Escola, do Governo do Estado

A transição de projeto para programa de governo foi oficializada em Paranaguá e marcou a assinatura do primeiro termo de adesão

Foto: Setu-PR

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), realizou nesta quarta-feira (18) a transição do Turismo na Escola de projeto isolado para programa de governo. O lançamento da nova fase ocorreu em Paranaguá, com a assinatura do primeiro termo de adesão municipal e do termo de cooperação com a Instância de Governança Regional (IGR) do Litoral (Adetur Litoral).

Participaram da assinatura do lançamento do programa na Casa do Barreado o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos; a vice-prefeita Fabiana Parro; o secretário municipal de Turismo e Cultura, José Reis de Freitas Neto (Juca); o secretário municipal de Educação, Thiago Casas do Nascimento; e o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, Márcio Vega.

Instituído pelo Decreto 12.550/2026, o programa une as áreas de Educação e Turismo para fomentar a consciência turística como instrumento pedagógico multidisciplinar. A iniciativa busca transformar o setor em uma ferramenta de transformação social e geração de renda, começando pela base escolar. A Secretaria Estadual da Educação (Seed) deu suporte para montar o programa e a implantação nas escolas conta com a parceria das secretarias municipais.

“Hoje é um dia especial porque o Turismo na Escola passa a ser uma política pública permanente. Escolhemos Paranaguá, a cidade mãe do Estado, por todo o seu simbolismo histórico”, afirmou o secretário Paranhos. “Percebemos a necessidade de, em parceria com a área da Educação, formar nossas crianças e jovens para essa ferramenta extraordinária de transformação social e distribuição de renda que o turismo proporciona”.

De acordo com a vice-prefeita Fabiana Parro, Paranaguá celebra, nesta data histórica, um marco para o turismo e para a rede municipal de educação. “Essa união entre município e estado tem feito toda a diferença. Precisamos trabalhar juntos e assim vamos conseguir transformar a nossa cidade. A escola é geração de sonhos, a criança acredita no potencial dela e da cidade. A criança precisa compreender o papel dela na sociedade. E esses projetos são extremamente importantes. Pertencer é isso, um resgate”, relatou.

Metodologia

Paranaguá foi o primeiro município a aderir formalmente ao programa dentro da nova estrutura. A meta da Setu é expandir a adesão para as demais prefeituras do Litoral e outras IGRs do Estado.

Segundo a diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da Setu, Tatiana Nasser e Silva, a formalização abre caminho para o trabalho direto com as unidades de ensino. “Agora começamos as capacitações dos professores para que eles levem o tema para a sala de aula. Após essa etapa teórica, trabalharemos em campo com os alunos, levando-os a eventos e atrativos locais”, explicou a diretora.

A capacitação é oferecida pela Setu de forma presencial ou online, com a disponibilização de materiais didáticos como o “Caderno do Professor” e a “Cartilha do Aluno”. O conteúdo também está disponível na plataforma da Escola de Gestão do Paraná.

Em Paranaguá, o programa será integrado ao projeto municipal “Pertencer”. De acordo com Fabiana Parro, a iniciativa é essencial para que a população reconheça o potencial da própria cidade. “O cuidar da cidade passa por esse sentimento de pertencimento. Precisamos que nossas crianças entendam que Paranaguá tem muita história e que as comunidades podem tirar seu sustento do turismo”, destacou.

O secretário de Educação Thiago Nascimento, adiantou que as atividades começarão pelas comunidades marítimas e ilhas, como a Ilha do Mel, sendo posteriormente expandidas para toda a rede municipal, especialmente em escolas de tempo integral.

Fotos: Wilson Leandro / Prefeitura de Paranaguá

O programa

O Turismo na Escola estimula a vivência direta do patrimônio histórico, cultural e natural. Entre os resultados esperados estão a valorização da identidade local, a formação de cidadãos conscientes sobre o uso sustentável dos recursos e o incentivo ao pensamento empreendedor no setor turístico. O programa prevê, ainda, o projeto “Turista Aprendiz”, que promove aulas lúdicas e visitas técnicas, e culmina em uma mostra turística com a entrega do certificado de “Professor Amigo do Turismo”.