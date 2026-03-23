Ilha do Mel terá embarques em horário estendido para os shows do Verão Maior

Com apresentações de Vitor Kley, Maskavo, Lagum e Maneva, a medida visa facilitar o deslocamento de quem não conseguir hospedagem na Ilha nos dias de shows

Foto: Abaline

Os shows de despedida do Verão Maior Paraná na Ilha do Mel contarão com embarcações extras e em horário estendido para atender os turistas neste final de semana, nos dias 27 e 28 de março. Com shows de Vitor Kley, Maskavo, Lagum e Maneva, a medida visa facilitar o deslocamento de quem não conseguir hospedagem na Ilha durante os dias de shows.

A Associação de Barqueiros das Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná (Abaline), responsável pela travessia, atendeu a um pedido da Unidade Administrativa da Ilha do Mel (UNADIM) e do Governo do Estado para aumentar o efetivo durante os dias de shows, inéditos dentro da programação do Verão Maior Paraná.

Tanto os horários de ida quanto de volta serão estendidos. No caso da ida, que tradicionalmente encerra às 18 horas, as partidas serão realizadas até às 21 horas. Já o retorno sentido Pontal do Sul terá viagens pós-show, com 10 embarcações disponíveis. O valor da travessia é de R$ 49,00, já incluídos os transportes de ida e volta e demais taxas. Os tickets poderão ser comprados de maneira antecipada pelo site da Abaline.

Imagem: Abaline

“Nós nunca tivemos um evento desse porte na Ilha do Mel. São shows tanto em Encantadas quanto em Brasília e que vão ajudar a movimentar bastante o turismo, as lojinhas, então será bem legal para a nossa comunidade que trabalha no setor”, destacou o presidente da Abaline, Rafael Santos de Mattos. “A estimativa é de cinco mil pessoas para os shows, algo muito bom, resultando em retorno financeiro para os trabalhadores da Ilha do Mel.”

Neste ano, a programação no Litoral reuniu 2,5 milhões de pessoas, consolidando-se como o maior público da história do evento. Ao todo, foram 38 apresentações gratuitas ao longo de cinco finais de semana, abrangendo diversos estilos musicais.

O secretário estadual do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, afirma que o objetivo é celebrar os excelentes resultados da edição 2026. “Nós consolidamos o Verão Maior como o maior festival de verão gratuito do Brasil, integrando shows nacionais, competições esportivas e atividades de lazer. Com os shows na Ilha do Mel, fechamos com chave de ouro a programação, levando cultura e gerando renda para a pérola do Paraná”, destacou.

Programação

Na sexta-feira (27), na Praia de Encantadas, Vitor Kley sobe ao palco às 18h30, seguido pela banda Maskavo, às 20h30. Já no sábado (28), a festa se desloca para a Praia de Brasília, com apresentações da banda Lagum (18h30) e do grupo Maneva (20h30). Todos os shows são gratuitos.

Para garantir a preservação ambiental, o limite diário de cinco mil pessoas na Ilha do Mel será respeitado. O acesso à Unidade de Conservação é feito exclusivamente por barcos ou táxis náuticos. As embarcações partem de Pontal do Sul (travessia de cerca de 30 minutos) ou de Paranaguá (trajeto de aproximadamente 1h30 – verificar horários específicos).

Embarques Pontal do Sul -> Ilha do Mel: até 21 horas.

Embarques Ilha do Mel -> Pontal do Sul: após os shows, com 10 embarcações.

Valor: R$ 49,00 (ida e volta).

Terminal de embarque: Alameda do Café, s/nº, Pontal do Sul, Pontal do Paraná

Foto: Abaline

Shows de despedida do Verão Maior Paraná 2026:

Praia de Encantadas – 27/03

18h30: Maskavo

20h30: Vitor Kley

Praia de Brasília – 28/03

18h30: Lagum

20h30: Maneva