Câmara de Vereadores de Pontal do Paraná trava votação do Plano Diretor

Câmara de Vereadores de Pontal do Paraná trava votação do Plano Diretor

Prefeito Rudão Gimenes protocolou projetos de lei no dia 18 de junho

A demora da Câmara Municipal de Pontal do Paraná em votar o novo Plano Diretor do Município gera insegurança para moradores e empresários, atrasando investimentos públicos e privados. Depois de meses de discussões, audiências públicas e intensa participação popular, no mês de junho, os projetos de lei qeu compõem o plano foram encaminhados para apreciação dos vereadores pelo prefeito Rudão Gimenes (MDB). Meses depois encontram-se parados por decisão da maioria oposicionista.

No entanto, disputas partidárias, divergências políticas do período eleitoral e interesses pessoais teriam influenciado na decisão de não votar os projetos.

O prefeito Rudão Gimenes, em diversas ocasiões, destacou a importância do plano para garantir um desenvolvimento ordenado, enfatizando que “não podemos continuar com um modelo ultrapassado que restringe o potencial de Pontal”. Ele também afirmou que “a cidade precisa de uma estrutura à altura do crescimento que estamos experimentando”, e que a aprovação do plano “não é uma questão política, mas sim de garantir um futuro próspero para todos”

A revisão anterior foi feita em 2014, é uma das cidades que mais crescem no Estado precisa urgentemente de diretrizes atualizadas para garantir seu desenvolvimento sustentável. Entre os principais problemas apontados pelo crescimento desordenado, estão a falta de drenagem eficiente, a necessidade de regularização fundiária e a expansão de serviços básicos, como saneamento e energia elétrica.

O Plano Diretor passou por um processo de revisão de quase um ano, com propostas para modernizar a infraestrutura, regularizar áreas urbanas, fomentar o turismo e incentivar a verticalização de edifícios, adaptando a cidade às suas necessidades e peculiaridades. A expansão controlada da verticalização, que permitiria a construção de prédios mais altos e otimizaria o uso do solo sem prejudicar o meio ambiente, é um dos pontos essenciais travados.

Sem um plano revisado, Pontal do Paraná também enfrenta dificuldades para atrair novos investimentos, especialmente em áreas como infraestrutura e turismo. Além disso, a falta de um plano diretor atualizado impede a cidade de receber recursos federais para obras estruturais, afetando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

Redação do Correio do Litoral com informações do Paraná Praias