Caminhão aproxima a comunidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Evento realizado com o apoio da TCP reuniu mais de 3.000 pessoas no Centro Histórico de Paranaguá

Fotos: Divulgação

No último sábado (9), a Praça Mário Roque, em Paranaguá, tornou-se um grande centro de aprendizado e cultura com a chegada do Caminhão ODS Artístico – uma iniciativa itinerante da NTICS Projetos que percorre cidades pelo Brasil para promover e disseminar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global das Nações Unidas (ONU). O evento atraiu mais de 3.000 visitantes, entre adultos e crianças, e contou com o apoio da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá.

No coração do evento e dentro do Caminhão, algumas atividades imersivas focadas nos ODS relacionados à educação, trabalho e crescimento econômico foram exibidas, com destaque para as exposições fotográficas, textos informativos e vídeos em realidade virtual, que transportavam os participantes para outras regiões do mundo.

Já ao redor da praça principal, 14 tendas temáticas complementaram essa jornada de aprendizado, cada uma dedicada a um dos demais ODS, com atividades gratuitas e práticas, como oficinas de compostagem, culinária sustentável e confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis. O público também teve acesso a serviços de saúde básica, orientação para abertura de MEIs, mentoria para pequenos empreendedores e oficinas de robótica.

Kayo Zaiats, gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, destacou a importância do evento: “Para a TCP, apoiar uma ação como o Caminhão das ODS reforça nosso compromisso com a educação ambiental e o impacto social em Paranaguá. Acreditamos que iniciativas que envolvem diretamente a comunidade são essenciais para construir uma sociedade mais consciente, capaz de cuidar do futuro do planeta.”

No palco principal, uma programação cultural diversificada envolveu o público com apresentações de capoeira, rap, artes marciais e shows de música ao vivo. Além disso, a maneira como o evento foi montado possibilitou que os participantes pudessem circular entre as tendas e aprendessem sobre temas como erradicação da pobreza, saúde de qualidade, educação inclusiva e consumo consciente de maneira divertida e educativa.

Ações nas escolas e na comunidade: educação e sustentabilidade

Nos dias que antecederam o evento principal, diversas atividades preparatórias ocorreram com o objetivo de engajar a comunidade e ampliar a discussão sobre sustentabilidade e cidadania. Dentre elas, seis escolas públicas de tempo integral em Paranaguá receberam a equipe do NTICS para participar de atividades interativas e lúdicas sobre os ODS. Aproximadamente 2 mil crianças, do 1º ao 5º ano, participaram das ações.

“Nossa proposta é tornar os ODS mais próximos da realidade dos alunos e da comunidade. Ao iniciar esse trabalho nas escolas, levamos conceitos de sustentabilidade e cidadania de forma acessível e envolvente, preparando cada um para atuar como agente de transformação,” ressalta Ana Carolina Xavier, idealizadora da iniciativa, CEO e Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos.

Oficina de teatro realizada na Escola Municipal Dr. Anibal Ribeiro Filho. Também receberam a ação as escolas Profª Francisca Pessoa Mendes, Graciela Elizabete Almada Diaz, Hugo Pereira Corrêa, Sully da Rosa Vilarinho e Profª Arminda de Souza Pereira. (Foto: TCP/Divulgação)

Além da visita às escolas, ocorreu também um painel na véspera do evento no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da UFPR, em Paranaguá, reunindo representantes da TCP, Cattalini Terminais, Portos do Paraná, Instituto ECOE, Aquaplan e Paranaguá Saneamento S/A. O encontro foi estruturado em quatro partes, que abordaram temas relevantes para a Agenda 2030, como o papel das empresas e a atuação do terceiro setor no cumprimento dos ODS. Para finalizar, foram apresentados casos de sucesso relacionados a projetos sociais e iniciativas nas escolas municipais de Paranaguá.

O Caminhão ODS em Paranaguá recebeu apoio da Secretaria Municipal de Educação e de outras instituições locais. A TCP, por sua vez, contribuiu diretamente para a realização do evento por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet). Desde 2007, a empresa destina parte dos impostos de suas operações a projetos sociais por meio de leis de incentivo fiscal, totalizando 111 iniciativas contempladas até hoje.

“O investimento em aportes é uma política permanente do Terminal e representa o nosso compromisso em fomentar ações que geram impacto social. Com o Caminhão das ODS, nosso objetivo é tornar mais acessível para toda a população parnanguara a importância de atuarmos juntos em prol de um futuro mais verde e sustentável, que trará maior qualidade de vida para toda a comunidade”, destaca Patrícia Cobra, gerente de marketing e assuntos administrativos da TCP.

Somente em 2024, foram aportados recursos em 30 projetos nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura, atendendo as populações de Paranaguá, Antonina, Curitiba e região.