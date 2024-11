Caminhão ODS Artístico chega a Paranaguá neste sábado

Evento faz parte da maior itinerância em ODS das Américas e visa aproximar a população da Agenda 2030 da ONU

Neste sábado (9), o Caminhão ODS Artístico ocupa a Praça Mário Roque, no Centro Histórico de Paranaguá. Com uma abordagem prática e artística, o objetivo é levar atividades presenciais, manifestações artísticas, serviços à população e promover o conhecimento acerca dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU.

A ação, que espera reunir cerca de 4 mil pessoas, é realizada pela NTICS Projetos e apoiada pela empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP).

Reunindo demandas sociais relevantes no cenário global, como a erradicação da pobreza, os cuidados para uma saúde de qualidade, a igualdade de gênero, o trabalho decente, o crescimento econômico, a erradicação da fome, a proteção social, entre outros, os ODS estipulam 169 metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU.

De acordo com Ana Carolina Xavier, idealizadora da iniciativa, CEO e Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos, o Caminhão ODS artístico é uma ação que utiliza diversos recursos educacionais e culturais com o objetivo de ampliar o debate sobre a sustentabilidade global.

“Por serem temas urgentes que afetam a vida de todos que estão no planeta, é extremamente importante que os ODS possam ser compreendidos de forma prática e simples pelas pessoas. Na NTICS nós temos diversas iniciativas neste sentido percorrendo todas as regiões do país, sobretudo usando a educação e a arte como ferramentas capazes de colocar todos nós como agentes de transformação”, completa Ana.

O Caminhão ODS Artístico chega em Paranaguá neste sábado na Praça Mário Roque!!

É uma excelente oportunidade de ver de perto uma iniciativa que difunde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, abordando temas globais de forma prática e interativa.

🗓️ Data: Sábado, 9 de novembro

🕒 Horário: Das 10h às 16h

📍 Local: Praça Mário Roque, Rua General Carneiro, 2-86 – Centro Histórico, Paranaguá

Principais atrações: Serão mais de 10 tendas, cada uma com uma atividade interativa, além de oficinas de sustentabilidade, shows culturais, dança, capoeira e atrações para crianças.