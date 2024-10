Caminhão ODS chega a Paranaguá com serviços, atividades culturais e oficinas

Evento faz parte da maior itinerância em ODS das Américas e visa aproximar a população da Agenda 2030 da ONU

No dia 9 de novembro, sábado, o Caminhão ODS Artístico ocupa a Praça Mário Roque, no Centro Histórico de Paranaguá. Com uma abordagem prática e artística, o objetivo é levar atividades presenciais, manifestações artísticas, serviços à população e promover o conhecimento acerca dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU. Esta é uma das principais iniciativas brasileiras para a difusão de conhecimento sobre sustentabilidade e de boas práticas socioeconômicas e socioambientais para o planeta. A ação, que espera reunir cerca de 4 mil pessoas, é realizada pela NTICS Projetos e apoiada pela empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP).

Reunindo demandas sociais relevantes no cenário global, como a erradicação da pobreza, os cuidados para uma saúde de qualidade, a igualdade de gênero, o trabalho decente, o crescimento econômico, a erradicação da fome, a proteção social, entre outros, os ODS estipulam 169 metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU. De acordo com Ana Carolina Xavier, idealizadora da iniciativa, CEO e Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos, o Caminhão ODS artístico é uma ação que utiliza diversos recursos educacionais e culturais com o objetivo de ampliar o debate sobre a sustentabilidade global.

“Por serem temas urgentes que afetam a vida de todos que estão no planeta, é extremamente importante que os ODS possam ser compreendidos de forma prática e simples pelas pessoas. Na NTICS nós temos diversas iniciativas neste sentido percorrendo todas as regiões do país, sobretudo usando a educação e a arte como ferramentas capazes de colocar todos nós como agentes de transformação”, completa Ana.

O Caminhão, que representa quatro diferentes ODS, tem atividades divididas em quatro estações, contando com exposição fotográfica, textos e vídeos com realidade virtual que transportam os visitantes para diversas regiões do planeta. Os outros 13 ODS são representados em diferentes tendas com serviços e atividades gratuitas, nas quais o público tem acesso a oficinas de compostagem, atendimentos básicos de saúde, aberturas de MEIs, mentoria para pequenos empreendedores, experiência de robótica, oficinas de culinária sustentável, oficinas de brinquedos com materiais recicláveis, entre outras. Na programação do palco principal, há grupo de capoeira, de rap, de artes marciais e música. A área infantil ainda conta com pinturas artísticas no rosto, jogos de tabuleiro e brincadeiras educativas.

Pouco antes do evento principal, entre os dias 4 e 8 de novembro, aproximadamente 2 mil alunos de escolas públicas da cidade participam de atividades educativas sobre os ODS em sala de aula. Nas escolas estão previstas a apresentação de um espetáculo que discute temas como sustentabilidade, igualdade de gênero, saúde e bem-estar. Os alunos também participam de oficinas teatrais nas quais exercitam a expressão corporal e a improvisação, ajudando-os de forma lúdica a melhorar sua comunicação.

“Chegamos em um momento que todos devemos nos unir para a regenerar o planeta que habitamos. Como a sustentabilidade está incorporada aos valores e práticas da TCP, acreditamos que apoiar iniciativas como esta é extremamente importante. É uma forma não só de aproximar a população dos ODS, mas também uma chance do público conhecer iniciativas que já estão em andamento e que têm impacto direto na vida da comunidade”, afirma o gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, Kayo Zaiats.

Ação terá parceria locais

O Caminhão ODS Artístico conta com parceiros expressivos na região como a Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá. “Em todos os locais pelos quais passamos, nós sempre valorizamos agentes locais que ajudam a criar debates e dinâmicas colaborativas para que pessoas e empresas adotem boas práticas para a sua rotina”, finaliza Ana Carolina.

Todas as atividades acontecem das 10h às 16h na Praça Mário Roque, na Rua General Carneiro, 2-86 – Centro Histórico, Paranaguá. A participação é gratuita.

Sobre o Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) é um dos maiores terminais de contêineres da América do Sul. Localizado estrategicamente em Paranaguá, no litoral do Paraná, o terminal possui uma trajetória sólida no mercado desde 1998. Destacando-se pela sua ampla gama de serviços logísticos, a TCP oferece soluções completas para importadores e exportadores. Com uma infraestrutura moderna, o terminal possui o maior pátio reefer da América do Sul, armazém alfandegado próprio, área moderna para cargas perigosas, equipe especializada na operação de cargas especiais e é o único no sul do país com acesso direto da malha ferroviária à área alfandegada. Com o compromisso permanente de fomentar o desenvolvimento sustentável, apoiando iniciativas que promovam o bem-estar da população parnanguara, e a preservação da cultura e de todo o ecossistema no entorno da Baía de Paranaguá, o Terminal já investiu em mais de 230 iniciativas socioambientais nos últimos doze anos. Hoje, a TCP mantém mais de 30 ações em andamento, além de realizar, anualmente, múltiplas rodadas de aportes em projetos inscritos em leis de incentivo fiscal. Desde março de 2018, a TCP integra o portfólio da China Merchants Port Holding Company (CMPort), o maior e mais competitivo desenvolvedor, investidor e operador de portos públicos da China.

Sobre a NTICS Projetos

A NTICS Projetos é uma empresa do Grupo Nest e atua há mais de 20 anos promovendo o desenvolvimento sustentável através de projetos e soluções inovadoras. Desde sua fundação, a empresa já desenvolveu mais de mil projetos, impactando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas.

Com matriz no Brasil e filiais nos Estados Unidos, há cinco anos, a NTICS Projetos se tornou signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), e desde então tem direcionado sua estratégia, alinhando todos os seus projetos aos ODS.

A atuação da NTICS Projetos no Brasil tem como prioridade quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parceiras e Meios de Implantação). A ambição para os ODS 4 da empresa é a de levar projetos inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de crianças e adolescentes (10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025.