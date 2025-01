Caminhoneiro de acidente na BR-277 é indiciado por lesão corporal culposa

Foto: Anderson Martins/Sesp

A Polícia Civil do Paraná finalizou, nesta terça-feira (31), o inquérito policial relacionado ao acidente ocorrido no dia 21 de dezembro, na BR-277, em Morretes. O motorista de um caminhão-tanque foi indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor e direção perigosa. O inquérito foi concluído apenas nove dias após os fatos.

De acordo com as investigações, o condutor, que relatou falha nos freios, negligenciou o uso de uma área de escape livre e trafegou em velocidade incompatível com a segurança da via.

“O motorista poderia ter evitado o acidente ao utilizar a área de escape, que estava completamente livre. No entanto, sua negligência e a condução perigosa resultaram em colisões com três veículos e graves prejuízos, incluindo danos a um templo religioso na região”, destacou a delegada da PCPR Alini Simadon.

O acidente mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica e PCPR, que estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais e coletar evidências.

As vítimas, que sofreram lesões leves, manifestaram interesse em representar judicialmente contra o motorista. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público para análise e providências cabíveis.