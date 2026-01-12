Escolinha de bodyboarding lota no primeiro fim de semana em Matinhos e Guaratuba

Organizada pela Secretaria de Estado do Esporte e pela Federação Paranaense de Bodyboarding, a escolinha tem sido o pontapé de diversos atletas na modalidade e que tem crescido no Paraná, acumulando campeões nacionais

Fotos: Roberto Dziura Jr/AEN

Sucesso em toda edição do Verão Maior Paraná, as aulas gratuitas de bodyboarding têm registrado turmas completas desde que foi iniciado, na última sexta-feira (9), em Matinhos e Guaratuba. Realizado pela Secretaria de Estado do Esporte (Sees), em parceria com a Federação Paranaense de Bodyboarding (FPB), a escolinha tem sido o pontapé de diversos atletas na modalidade e que tem crescido no Paraná, acumulando campeões nacionais.

O coordenador da escolinha e presidente da FPB, Andrio Costa, de 47 anos, destaca que o primeiro final de semana de atividades foi com turmas cheias. “Está sendo um sucesso, superou a nossa expectativa. Nos três dias aqui no posto fixo de Riviera tivemos muita criança, adolescentes e adultos se divertindo. Eles curtiram o mar, fizeram a primeira experiência pegando uma onda de bodyboard, está sendo muito legal”, afirmou.

Podem participar pessoas a partir dos quatro anos, sem limite máximo de idade. As primeiras turmas iniciam às 9h, com as inscrições começando meia hora antes, por ordem de chegada. As atividades da manhã seguem até 11h30, enquanto que as turmas da tarde começam às 15 horas e finalizam às 18h30. Por dia são até 60 vagas, divididas em 30 de manhã e 30 à tarde.

O bodyboarding é um esporte aquático de deslize sobre as ondas que envolve técnica e equilíbrio. Por meio de uma prancha curta, o bodyboarder, como são chamados os praticantes, utilizam principalmente o tronco e as nadadeiras para dominar as ondas e executar manobras desafiadoras na crista ou face das mesmas.

No Litoral do Paraná, a modalidade tem ganhado destaque tanto pela participação em eventos oficiais quanto pela promoção de circuitos locais e nacionais, como o Circuito Paranaense de Bodyboarding e etapas do Circuito Brasileiro, que atraem centenas de atletas e movimentam as praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Eventos realizados nos últimos anos também foram integrados aos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), da Sees, destacando a importância da modalidade no calendário esportivo do Estado e sua contribuição para o turismo regional.

Segundo Costa, o apoio do Governo do Estado tem sido fundamental para consolidar o esporte no Paraná. “O bodyboarding está despontando, crescendo muito desde 2023 com a ajuda e a credibilidade que a Secretaria do Esporte, que entrou junto com a gente nessa parceria. Nós conseguimos trazer o Campeonato Brasileiro e o nosso estadual se consolidou. Hoje temos campeões na categoria Legends 45+, no Master Feminino. O atleta PcD campeão brasileiro é do Paraná, então estamos colhendo frutos muito bons, e isso só tende a crescer”, acrescentou.

“Essa escolinha de verão é um projeto que vem fortalecendo a base do Paraná. Hoje temos uma categoria que vem em ascensão, já está competindo no Catarinense, com campeões aqui do Paraná e estamos começando a competir também o Brasileiro”, finalizou.

A Escolinha de Bodyboarding reúne atletas experientes de diversos municípios para levar conhecimento e segurança para os iniciantes. Os participantes recebem orientações sobre técnicas básicas, leitura das ondas, controle da prancha, postura, preparação física e noções essenciais de segurança no mar. A proposta é aproximar a comunidade da modalidade, incentivar hábitos saudáveis e criar um ambiente acolhedor de aprendizado, diversão e respeito ao oceano.

BODYBOARDERS – A pequena Luísa Nicoli, 9 anos, é de Matinhos e sempre que pode está participando das atividades do Verão Maior Paraná. Os pais trabalham como vendedores ambulantes nessa época do ano na faixa de areia. Enquanto eles trabalham, ela aproveita. “Eu estou achando muito legal a aula de bodyboarding, porque quando a gente pega a onda dá uma animação, parece. Também é legal porque a onda carrega a gente bem para longe”, conta. “Além de nos ajudar a ficar mais atento à água.”

Luísa tem uma malformação congênita na mão direita. Mas isso não a impede de se divertir nesse e em diversos esportes. “Ela já praticou surfe, triatlo e hoje faz capoeira. Vemos que o pessoal do Verão Maior está bem disposto a ajudar em outras deficiências. Acredito que não existe limite para eles. Na realidade, o limite está mais na cabeça da gente. É só deixar que eles vão achar um jeito de fazer”, reforça a mãe Fernanda Neis, 47 anos.

“Eu moro e trabalho no Litoral, e agora, na temporada, como ambulante. Eu acho que a revitalização ajudou bastante, movimentou a cidade. Agora, com a ponte chegando, vai ficar melhor ainda. E o bom de ter esse projeto é que a gente fica mais tranquilo, porque sabe que tem alguém sempre supervisionando, além de atrair um público mais familiar”, opina.

A escolinha de bodyboarding atende pessoas com os mais diversos tipos de deficiência, sempre com cuidado e respeitando o limite de cada um. É o que aconteceu com a Acassia Drischel Lisboa, de 11 anos, que tem autismo. Receosa no primeiro dia, agora ela está direto na água realizando as aulas com a irmã gêmea.

“Estou amando muito, porque tem pessoas que não têm essa oportunidade, e aqui isso está sendo proporcionado. Consegui pegar quatro ondas e amei muito. Eles ensinaram certinho as coisas e eu consegui aprender bastante”, ressalta. Ela está passando as férias em Matinhos com a família.

“A gente está vindo sempre para curtir o verão, a praia, e está sendo bem divertido. Às vezes eu pego a prancha, uma onda, é muito legal”, complementa Amarylis, irmã de Acassia.

PROGRAMAÇÃO – O primeiro final de semana da Escolinha de Bodyboarding teve aulas realizadas em Matinhos e Guaratuba, que repetem a dose no próximo, de 16 a 18 de janeiro. De 23 a 25 de janeiro e de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, é a vez dos veranistas de Pontal do Paraná receberem as atividades, distribuídas em dois locais: os balneários de Praia de Leste e Shangri-lá. A programação completa pode ser conferida em verao.pr.gov.br.

A programação dos postos fixos do Verão Maior Paraná começou em 28 de dezembro de 2025, sob coordenação da Secretaria de Estado do Esporte. Até 1º de fevereiro, moradores e turistas do Litoral e da região Noroeste terão acesso gratuito a uma ampla programação esportiva, recreativa e de bem-estar. Ao todo, dez postos fixos estão em funcionamento diariamente, oferecendo infraestrutura completa para atividades físicas e recreação.

Confira os endereços onde ocorrem as aulas de bodyboarding:

Matinhos – Avenida Beira Mar, entre as ruas Umuarama e Toledo, Balneário Riviera

Balneário Shangri-lá (Pontal do Paraná) – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl

Balneário Praia de Leste (Pontal do Paraná) – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte

Guaratuba – Praia do Cristo, no final da Avenida Atlântica.