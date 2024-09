Caminhonete da prefeitura de Guaratuba capota após pneu estourar 

A equipe médica que presta serviço na área rural de Guaratuba sofreu um acidente em uma caminhonete da Prefeitura que capotou.

O pneu do veículo estourou em uma curva no trajeto entre o município de Garuva (SC) e a localidade do Cubatão, em Guaratuba, relata o médico Osnei Sá da Silva, que conta que o motorista ainda conseguiu controlar a direção e evitar o pior.

“Nossa vida no sítio é assim: estrada e perigo todo o tempo”, diz o médico em um vídeo que foi amplamente divulgado nas redes sociais.

O acidente aconteceu na altura da localidade do Caovi, próximo à divisa com Santa Catarina. Nenhum dos quatro ocupantes da caminhonete teve ferimentos graves, como mostra vídeo feito pelo médico. Assista.