Campanha de arrecadação de tampinhas e lacres da TCP beneficia Lar de Idosos Perseverança

Material coletado em ação que marca o Dia Mundial da Reciclagem será revertido em insumos e custeio de despesas para a instituição

Participaram da entrega a assistente social do Lar de Idosos Perseverança, Louise Albini; a jovem aprendiz do departamento de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, Ana Victoria Viegas; e a analista de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, Victoria Semczuk | foto: Divulgação.

Na tarde desta terça-feira, 4 de junho, uma equipe da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, entregou 170 quilos de tampinhas e lacres de embalagens para o Lar de Idosos Perseverança. A coleta do material foi feita por colaboradores do Terminal em ação que marca o Dia Mundial da Reciclagem, celebrado em 17 de maio.

“A campanha ‘Tampinha e Lacres Solidários’ do Terminal tem um papel importante em mostrar que a reciclagem traz diversos benefícios para a sociedade, pois ela garante uma nova vida aos itens descartados e diminui a produção de resíduos” destaca Kayo Zaiats, gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP.

Mais fácil de serem armazenas e com maior valor agregado se comparado a outros materiais recicláveis, os lacres e tampinhas doados pela TCP ao Lar de Idosos serão repassados a centros de coleta. Assim, o valor de venda do material será convertido na aquisição de insumos e no custeio de despesas da instituição, como na compra de fraldas geriátricas e no pagamento de contas de energia elétrica.

“Além de promover a educação ambiental e incentivar o hábito da reciclagem entre nossos colaboradores, a campanha tem como objetivo levar solidariedade e amparo aos idosos acolhidos pela instituição, pessoas que deixaram seu legado de trabalho e respeito para Paranaguá” afirma Zaiats.

Nascida em 1940 como Associação de Assistência aos Necessitados, o Lar de Idosos Perseverança ganhou este nome em 2019 e hoje atende mais de 60 pessoas. Este é o segundo ano em que o Terminal realiza a campanha e destina o material para instituição: em 2023, a ação coletou 81,4 quilos de lacres e tampinhas.

Remada Ambiental recolhe quase 600 quilos de material reciclável

No mês de abril, a TCP realizou a 6ª edição da Remada Ambiental, ação que reúne voluntários do Terminal e da comunidade parnanguara para coletar resíduos acumulados as margens do Rio Itibere, promovendo a educação ambiental e a limpeza de um dos mais importantes patrimônios naturais do município.

Este ano, os mais de 100 voluntários coletaram, durante as 4 horas de evento, 996 quilos de resíduos. Deste total, 596 quilos eram de material reciclável, que foi destinado para a Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança, localizada na Ilha dos Valadares.