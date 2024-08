Campeonato Brasileiro de Surf de Base em Matinhos tem o primeiro campeão

Rickson Falcão, campeão da Sub 18 | Foto: @cabralwaves

Com altas ondas e grandes performances, o Campeonato Brasileiro de Surf de Base – CBSurf Rip Curl Grom Search 2024, em Matinhos, manteve todos na areia em constante tensão enquanto as baterias avançavam rumo às semifinais.

O destaque do dia foi a primeira final do evento, na categoria Sub 18 Masculino. Rickson Falcão, do Rio de Janeiro, conquistou o título do campeonato com uma performance impressionante. O atleta vem se destacando ao longo de toda a competição, exibindo um surf técnico e agressivo. A equipe do Rio de Janeiro, conhecida por produzir excelentes atletas, mais uma vez mostrou sua força através do talento de Rickson inspirando a todos os companheiros de equipe.

A expectativa agora se volta para o dia das finais, que promete ser ainda mais emocionante. Neste sábado (3), a primeira bateria que vai para a água disputar a final é do Sub 18 Feminino, com as atletas Aysha Ratto (RJ), Analu Silva (PB), Luara Mandelli (PR) e Maria Cesar (BA) competindo pelo primeiro lugar no pódio.

A transmissão ao vivo está sendo feita pelo canal CBSurfPLAY e pelo site cbsurf.org.br. Acompanhe a cobertura pelo Instagram @cbsurfoficial, @ripcurl_brasil e pela Federação Paranaense de Surf @fpsurfpr.

O evento tem diversos patrocinadores e conta com apoio da Prefeitura de Matinhos.