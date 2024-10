Candidatura em risco

A candidatura do atual prefeito de Guarapuava, Celso Goes, do Cidadania, corre sérios riscos em razão de diversos pedidos de cassação, em várias ações, junto à justiça eleitoral

A utilização de montagens e truques, para atacar seus adversários, através de “dark posts” patrocinados, mas sem origem; o uso de veículos, imóveis e funcionários públicos na campanha, além de distribuição de lotes no período eleitoral, são algumas das acusações, acompanhadas de farto material probatório, como vídeos, fotos e documentos.

Talvez a acusação mais grave seja o uso dos recursos destinados às mulheres do partido Republicanos, de forma desconhecida pelas candidatas, inviabilizando suas candidaturas. Ressaltam que foram chamadas de “laranjas” pela direção do partido. As denúncias foram feitas em encontro na Justiça Eleitoral, perante promotores, juízes e desembargadores.

Vejamos o conteúdo das principais ações:

“Dark Post”. Fizeram postagens através de “dark post”s, com montagens, utilizando imagem do candidato Baitala e outra pessoas, com distorções e montagens.

É uma postagem oculta, sem identificação de origem, não se encontradas no perfil de Celso, ou qualquer outra pessoa, e aparece para público direcionado, como sendo de sua autoria. Foi impulsionado, sendo pago com recursos desconhecidos.

É crime eleitoral pela falta de origem dos recursos, pela montagem, e fraude contra a fiscalização da justiça eleitoral, e o controle das redes sociais.

Punição é cassação da candidatura dos responsáveis.

Já com liminar mandando retirar.

https://drive.google.com/file/d/1CHQvWK8O8nK4krKV9bVSNdHNx-vU8DfB/view?usp=sharing

Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600585-78.2024.6.16.0043

Uso de servidores em horário de expediente para campanha. Advogados do município atuaram em processos eleitorais durante horário de expediente, ficando registrado nos processos as suas participações.

Se constitui abuso de poder político levando à cassação de candidatura, e é absolutamente inquestionável porque está registrado no sistema. Comprovação por prints.

https://docs.google.com/document/d/1Y8QJ52aYGHuKdIwx7pB_owfKB_6cnuK6/edit

Ação judicial 0600593-55.2024.6.16.0043

Uso do imóvel do Centro de Atenção Psicossocial, como ponto de distribuição de material eleitoral. Abuso de poder político lendo à cassação de candidatura. Comprovação por vídeos.

https://drive.google.com/file/d/1uzPKKRPRxhJD__V3MZ2wwLQLm49V6ble/view?usp=sharing

Aije 0600590-97.2024.6.16.0044

Uso de carro oficial locado ao município, para campanha eleitoral, utilizado por funcionário comissionado, em horário de expediente. Abuso de pode político, levando à cassação da candidatura. Comprovado por vídeos e fotos, bem como contrato de locação do veículo.

https://drive.google.com/file/d/1GRQrkhJMJq9aDGz_FyV5sWyMoVW-FXcq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pTLztlVgwl4-BVc9gYMDwkz88TaudAXc/view?usp=sharing

Ação Judicial 0600588-33.2024.6.16.0043

Entrega de títulos de propriedade, para regularização fundiária. Abuso de poder político, levando à cassação de candidatura. Comprovação por fotos e prints de redes sociais.

https://drive.google.com/file/d/1HR0y9VZoxjFpVskPBARGYPsoyS6VFQH_/view?usp=sharing

Ação Judicial 0600591-85.2024.6.16.0043

Aepapa. Campanha eleitoral na sede da Associação de Estudos, Pesquisas e Auxilio às Pessoas Com Alzheimer. Comprovação por fotos, vídeos e ata notarial. Constitui abuso de poder político, porque a entidade sobrevive basicamente com recursos públicos. Gera cassação de mandato.

https://drive.google.com/file/d/1QEZu7662wt2USuctCYe3pdNRWMc0Cm-i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T6UQ7OG7an4sNERLQTa0AlxavVNGm0fz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zwfBWO3UVgmV0Ax8wcwktP5JIPytgrJl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zpftthHtMTPJ0QzGwcc5cgI48Fqk-6CX/view?usp=sharing

Ação Judicial 0600556-25.2024.6.16.0044

Denúncia presencial feita à justiça eleitoral, com a presença de juízes, promotores e desembargadores, em evento sobre violência política, por 7 das 8 candidatas mulheres, do partido Republicanos. Relatam a inviabilização de suas candidaturas, pelo não repasse dos fundos eleitorais prometidos. Afirmam que foram chamadas de “Laranjas” pelos dirigentes partidários, e que não sabem como foram utilizados os recursos destinados às mulheres. Fraude eleitoral e financeira. Comprovado por gravação do juízo eleitoral e pode ocasionar a cassação da legenda atingindo todas as candidaturas, majoritárias e proporcional do Republicanos.

https://drive.google.com/file/d/1SSuS_5mGS8vVhW8DBIyM7epJVKi9Vlma/view?usp=sharing

Ação Judicial 0600592-67. 2024.6.16.0044