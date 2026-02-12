Carnaval de Paranaguá é projetado para o Estado com fomento à tradição da Cultura e Turismo

Município resgata a tradição e cultura popular com os festejos carnavalescos e impulsiona a economia local

Fotos: Moysés Zanardo e Silvia Costa PMP

O Carnaval de Paranaguá, que iniciou com as atrações do pré-Carnaval, de 6 a 8 de fevereiro, ganhou projeção em todo o Paraná ao reunir atrações inéditas, tradição cultural e fortalecimento do turismo local.

A programação, que incluiu um Circuito de Trio Elétrico com a Banda Tchakabum e Jammil, além do palco flutuante no Rio Itiberê, foi planejada para valorizar a identidade histórica da cidade. A iniciativa carnavalesca alia shows nacionais, manifestações populares e atividades, as quais incentivam a participação de moradores e turistas.

Com uma proposta que une entretenimento e desenvolvimento econômico e geração de renda, o pré-Carnaval de Paranaguá movimentou o Centro Histórico e ampliou a visibilidade de Paranaguá como destino turístico durante todo o período carnavalesco. O Banho à Fantasia, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, reuniu 50 mil foliões no Centro Histórico no domingo, 8, um recorde de público, comparado aos últimos anos.

De acordo com o prefeito Adriano Ramos, o Carnaval em Paranaguá tem como objetivo valorizar a população através da geração de emprego e renda na cidade, além de enaltecer o sentimento de pertencimento à cultura local.

“A nossa equipe pensou em toda a organização do evento voltado para o lazer, mas, sobretudo, para resgatar a cultura e o turismo da cidade. Só no Banho à Fantasia foram 50 mil pessoas prestigiando o evento, o que movimentou hotéis e restaurantes e atividades turísticas, impulsionou a geração de renda dos ambulantes e comerciantes de Paranaguá. Esse retorno é para toda a cidade”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

Projeção da Cultura e Turismo no Estado

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, prestigiou o pré-Carnaval de Paranaguá no último fim de semana e destacou a organização do evento.

“Confesso que fiquei muito surpreso com o pré-Carnaval de Paranaguá e com tamanha organização. E além de proporcionar a oportunidade de as pessoas se divertirem, esse é um Carnaval família e com muita segurança em Paranaguá e que gera muita renda. E é bom ver a cidade se reposicionando no Carnaval. Achei muito oportuna essa possibilidade de a prefeitura organizar o pré-Carnaval e se reinventar nesse verão do Paraná, que é o maior de todos os tempos”, disse o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva.

A iniciativa também fortalece artistas locais, escolas de samba e grupos culturais, contribuindo para a preservação das tradições e para a geração de renda.

A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande, ressaltou o momento que Paranaguá vive, resgatando a tradição cultural. “Amo o Carnaval e estou realizada. E como secretária de Cultura, é uma alegria enorme ver esse investimento genuíno na cultura, que vai gerar emprego, renda e que fortalece a identidade de Paranaguá. A cidade vive neste período, um momento lindo de resgate das suas tradições”, destaca a secretária de Estado.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis Neto, o Juca, enfatiza que Carnaval é investimento. “Temos que lembrar que o pré-Carnaval e Carnaval em Paranaguá são investimentos. Nossa estimativa é receber 80 mil pessoas circulando na cidade. Se cada pessoa gasta no Carnaval um valor de 30 reais, o município gira na economia 2 milhões e quatrocentos mil reais. Então, é um giro de economia e renda que fica na cidade. Paranaguá é uma cidade tradicional de Carnaval que vale ser resgatada e é o que estamos fazendo, fortalecendo toda a cultura local”, declara o secretário.

Resgate do Carnaval de rua e desfile das escolas de samba

Após seis anos sem o desfile das escolas de samba, Paranaguá retoma a tradição cultural. O desfile acontecerá no dia 15 de fevereiro, a partir das 20h, na Rua da Praia. Neste retorno, quatro escolas de samba disputarão o título na avenida do samba: União da Ilha dos Valadares, Leão da Estradinha, Unidos da Ponta do Caju e Filhos da Gaviões.

De acordo com o presidente da Associação das Escolas de Samba de Paranaguá (AESP), Marcio Costa, esse será um Carnaval que marcará a década. “É o primeiro Carnaval de um novo ciclo para a cultura de Paranaguá, de alegria, felicidade e vida para toda a nossa população”, afirmou.

Projeção turística no Brasil

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o Carnaval de 2026 deve impulsionar com força a atividade turística no Brasil, com previsão de faturamento de R$ 18,6 bilhões apenas no mês de fevereiro. Os números refletem um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Caso a projeção da Fecomercio se confirme, esse será o melhor resultado para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 2011, com base em dados do IBGE.

Programação do Carnaval de Paranaguá nos próximos dias

11/02 (quarta-feira)

19h – Abertura da exposição fotográfica “Entre Memórias e Batucadas”

Local: Estação Ferroviária

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

12/02 (quinta-feira)

14h – Abertura da exposição de artes plásticas carnavalescas

Local: Casa Monsenhor Celso

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

14/02 (sábado) – Carnaval Cultural e Infantil

16h – Folia do Boi de Mamão – Praça do Guincho

17h às 19h – Cortejo até a Praça 29 de Julho

16h às 18h – Bailinho Infantil da Batucadinha

Local: Praça de Eventos

15/02 (domingo) – Desfiles Oficiais

Local: Praça de Eventos

16h – Bailinho Infantil

17h – Mini Bloco Rafael Palotino

20h – Abertura oficial

20h30 à 1h30 – Desfiles das escolas de samba e do bloco Amigos do Samba

16/02 (segunda-feira)

Local: Praça de Eventos

15h – Bloco dos Sujos

18h – Carnaval Praça Viva

17/02 (terça-feira) – Carnailha

16h – Concentração na Praça Cyro Abalem; após o arrastão, o evento segue para o Campo do Itiberê, com o Grito de Carnaval.

Encerramento do Carnaval

Local: Praça de Eventos

17h – Carnaval Praça Viva

20h – Desfile das Campeãs

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti