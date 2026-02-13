Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Carnaval de Paranaguá tem bailinho infantil e folia do Boi de Mamão neste fim de semana

Redação
Programação especial acontece na Praça de Eventos neste sábado e domingo

A Prefeitura de Paranaguá preparou uma programação diversificada e cheia de alegria para crianças e famílias neste sábado (14) e domingo (15).

A folia começa na Praça do Guincho com a Folia do Boi de Mamão, valorizando o folclore e as tradições caiçaras no Centro Histórico. Em seguida, haverá um cortejo até a Praça de Eventos, onde a criançada será recebida com muita animação.

A apresentação do Boi de Mamão conta com a participação do Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara, além dos grupos Flor de Macambira e Grupo de Dança da Unati.

O Projeto da Folia do Boi de Mamão é realizado por meio do programa Cultura Viva – Edital Pontos de Cultura, da Secultur, Prefeitura Municipal de Paranaguá, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Bailinho Infantil

Na Praça de Eventos, a diversão continua com o Bailinho Infantil Batucadinha: marchinhas, personagens carnavalescos, tambores, som mecânico e muitas brincadeiras para fazer a alegria dos pequenos. Traga as crianças e venha se divertir!  Bailinho infantil, sábado e domingo, das 16h às 18h na Praça de Eventos.

