Desfile das escolas de samba em Paranaguá acontece neste domingo

Quatro escolas desfilam e o Grupo Amigos do Samba abre o desfile

Foto: Rafaela Takiguchi / PM

O desfile das escolas de samba de Paranaguá acontece neste domingo (15), na Rua da Praia, na Praça de Eventos. O evento é organizado pela Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), em parceria com a Associação das Escolas de Samba de Paranaguá (AESP), e marca a disputa pelo título do Carnaval de Toda Gente 2026. A iniciativa também resgata o Carnaval de Rua, que não acontecia na cidade há seis anos.

Quatro escolas estarão na avenida do samba: Leão da Estradinha, Filhos da Gaviões, Unidos da Ponta do Caju e União da Ilha dos Valadares. A abertura do desfile será feita pelo Bloco Amigos do Samba.

A estrutura da Praça de Eventos contará com palco e arquibancadas para o público e as torcidas, garantindo conforto e segurança para quem for prestigiar o espetáculo. O desfile está previsto para começar por volta das 20h30, com concentração das escolas na esquina do Aquário.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, reforça o convite à população. “Retomamos o desfile das escolas de samba. Convidamos toda a população para prestigiar as agremiações neste grande desfile. Teremos arquibancadas e toda a estrutura necessária para receber o público. Participem também de toda a nossa programação de Carnaval”, destacou.

De acordo com o presidente da AESP, Marcio Costa, as escolas deverão cumprir rigorosamente o tempo regulamentar. “Cada escola terá entre 45 e, no máximo, 60 minutos para realizar seu desfile. As apresentações serão avaliadas pelos jurados em quesitos como bateria, harmonia, fantasias, entre outros”, explicou.

A apuração dos votos será realizada na segunda-feira, dia 16, a partir das 14h, na Praça de Eventos, com a presença de representantes das quatro escolas. Já o desfile das campeãs acontece na terça-feira, dia 17, às 20h30, também na Praça de Eventos.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi