Casa da Cultura de Pontal do Paraná tem espetáculo Saltare

Casa da Cultura de Pontal do Paraná tem espetáculo Saltare

Acontece neste sábado (19) o espetáculo Saltare, o termo italiano significa saltar, pular ou mudar rapidamente – o conceito do espetáculo é que as apresentações sejam feitas em sequências.

Na ocasião o público irá assistir apresentações de lamento cigano, estilo livre, dança cigana, dança cigana balcan, dança dos pescadores, dança russa, tribal, zambra.

Entre os artistas, se apresentam Sandra Choinski, Lena Hage, Elaine e Cecilia Correia e o famoso dançarino Daniel Domingues.

O evento será na Casa da Cultura de Pontal do Paraná, que fica na avenida Tom Jobim, 902, no Mini Auditório Primavera, com início às 19h. A entrada é gratuita e a produção pede a quem puder que doe 1 kg de alimento não perecível que será distribuído a instituições.

A produção é da Cia Choinski e Bacuri – Comunicação, Consultoria e Produções, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.