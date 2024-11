Centro de Atendimento Educacional Especializado de Matinhos completa 3 anos

Foto: Prefeitura de Matinhos

A Prefeitura de Matinhos comemorou nesta semana o aniversário do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE). Inaugurado em 5 de novembro de 2021, o centro tem atendido centenas de crianças com dificuldades de aprendizagem e contribuindo para o desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino.

A coordenadora do CMAEE, Dabinei Lima Ferreira, destacou que, em três anos, o centro se tornou um ponto de referência, desempenhando um papel fundamental no auxílio a alunos que enfrentam desafios de aprendizagem, como dificuldades na fala e no desenvolvimento cognitivo. “Estamos muito felizes em ver o impacto positivo que o CMAEE tem gerado em tantas famílias e crianças”, afirmou.

Nestes anos, o CMAEE tem oferecido uma ampla gama de serviços, incluindo consultas neurológicas, avaliações psicoeducacionais, sessões de psicoterapia, intervenções psicopedagógicas, triagens nas escolas e sessões de fonoterapia.

A inclusão do serviço de psicopedagogia itinerante, que realiza atendimentos diretos nas unidades de ensino, tem sido um diferencial, com um foco especial em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O serviço está disponível para alunos dos centros municipais de educação infantil (CMEIs) e das escolas municipais, permitindo que a equipe de profissionais, juntamente com os professores, identifique e encaminhe os alunos para o CMAEE quando há sinais de dificuldades no processo de aprendizagem, fala ou aspectos cognitivos.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos