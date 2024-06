Centro de Eventos Marissol será inaugurado nesta sexta (7) com o Arraiá Caiçara

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

O Centro de Eventos Marissol sedia até domingo (9) o 3º Arraiá Caiçara, a maior festa junina das praias do Paraná, aberto na noite de quinta (6).

Nesta sexta (7), às 20h, acontece a inauguração oficial, durante o 4º Arraiá Caiçara. Antes, às 19h tem Cândido Machado e banda. Depois, às 23h, tem show com Rafa Maia. Sábado (8), às 22h, tem show nacional com o cantor Frank Aguiar.

Desde 2021, a estrutura está em construção. Ainda assim, foi sede de dezenas de feiras e eventos musicais, culturais, esportivos e cívicos. A cada etapa de obra concluída, Pontal do Paraná foi consolidando um espaço privilegiado e desejado por muitas cidades, um centro de eventos à beira-mar.

Mais de 30 artistas nacionais já passaram pelo local em três edições de aniversários da cidade, do Arraiá Caiçara e em duas do Verão Maior Paraná.

Espaço multiuso à beira do mar

Eventos memoráveis já foram realizados no local como as comemorações recentes de aniversários da cidade: Munhoz e Mariano (2021), João Neto e Frederico (2022) e Thaeme e Thiago nos 28 anos em 2023; provas e passeios ciclísticos, de pedestrianismo e até de BMX Freestyle e de Powerlifting, festas de pré-Carnaval, encontro de som automotivo e outros. Somente nos últimos dias, sediou o 11º Pontal Motor’s e a entrega de títulos de propriedade – em parceria do TJPR e da Prefeitura – para moradores da própria região do Marissol.

O espaço é multiuso e passa a ser palco de eventos também na baixa temporada, algo que o comércio local sempre quis e que se tornou possível nos últimos anos. “Após a realização de dezenas de shows e eventos podemos sentir o movimento na economia da cidade, nos meios de hospedagem e alimentação, garantindo a atração de turistas o ano inteiro. E nosso Centro de Eventos é único, localizado à beira-mar, estruturado para acompanhar por muitos anos o desenvolvimento de Pontal do Paraná”, explica Rudão Gimenes, prefeito da cidade que mais cresce no litoral paranaense.

O Centro de Eventos Marissol fica na avenida Sete de Setembro, 1.661, esquina com avenida Aníbal Khury.